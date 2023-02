【夢想本應翱翔@iM網欄】90後創理財工具平台 助用家掌握金融市場脈博

在香港這個充滿投資機遇的地方,市場上充斥著不同類型的產品協助個人投資者作出投資決定。今期,我與大家分享一個金融科技初創公司的故事,其推出的理財產品,專注於協助用家掌握市場脈搏及投資方向。該公司聯合創辦人陳健君(Jason)指出,他的創業宗旨是為他人創造更多財富,亦希望為香港國際金融中心盡一點力。

透過鑽研加密貨幣相關技術萌創業念頭

「90後」Jason是香港城市大學環球商業系統管理學系2018年的畢業生。與不少大學生一樣,在學期間靠獎學金和補習工作養活自己。當時賺得愈多也會花費得愈多,且覺得理財很花時間,結果成為「月光族」。「創業念頭就在此時萌芽,希望研發協助理財的工具。」他開始鑽研加密貨幣相關技術,以及虛擬資產的交易及投資技巧。畢業後他曾在全球大型加密貨幣交易平台工作,負責分析理財及結構產品。

及後Jason決定於2019年成立AREIX公司和研發Olawealth平台,同時擔任該公司的聯合創辦人及行政總裁。他希望透過機器學習和人工智能等技術,將投資理財顧問服務,變成自動化和個人化的理財應用程式,為用家提供更有效和貼身的財富管理。但他強調,「公司產品並非銷售加密貨幣,眼見不少散戶靠貼士去做交易,沒有一個較全面的交易系統,很容易FOMO(錯失恐懼,Fear of Missing Out)而招致虧損。」其公司希望可以為用家提供合適的交易策略及有效資訊,讓他們在進行加密貨幣交易前作為參考。

創業初期,投資加密貨幣屬新概念,認識的人不多,甚至抱有很多疑問。 Jason很興幸可以友我家人的支持。他笑言:「媽媽一向以『自由自主』的方式養育我,給予絕對尊重及支持。我自2017年開始投資加密貨幣獲利,便將全數利錢用作創業資金。」

在港設立金融科技公司有優勢

事實上,在香港設立金融科技公司較其他地方優勝。他指出香港的金融系統、相關法例及防洗黑錢措施十分完善,「最重要的是,香港連接內地,亦與東南亞許多國家有連繫,加上政府為業界提供的有利條件,為香港土生土長的FinTech Startup(金融科技初創公司),提供極佳的創業環境。」Jason相信加密貨幣在香港朝着正面方向發展,對金融科技公司的吸引力大增。

邀志同道合人士參與團隊

Jason對有意投身初創的人士建議:「有顧忌,就不必創業!」他認為,創業者都是對自己想做的事情非常有信心,並深信「if not me, who? 」(非我莫屬?),當能力未及時,便需要努力學習相關知識,或者物色合適人選作合夥人,一起實踐理想。當年Jason也不是毅然離職,而是先在工作上學習相關知識,並懷着謙虛的心,不恥下問。只要抱着這種心態創業,才能戰勝顧忌。

筆者最欣賞Jason的地方,就是他懂得利用本港作為金融國際中心的優勢,大展創業夢。事實上,去年雖受疫情影響,但香港的初創公司數目仍有增長。據香港投資推廣署統計資料,去年本港初創公司有3,985間,按年增加6%,當中以金融科技公司較多,而生物及醫藥科技公司的數目亦日益增加。初創項目可謂百花齊放,備受市場注視。

作者_周駱美琪(Cindy)簡介: 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團,Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔@周駱美琪(Cindy)的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!