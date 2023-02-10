【美國加息】巴克萊料聯儲局上半年加息3次　預期美息升至5.5厘

美國勞工市場數據持續保持強勁，工資增長亦未見顯著放緩，加上鮑威爾保持鷹派作風，令市場對利率預測有變。巴克萊最新也更改對利率的預測，聯儲局由繼續加息2次變成3次，料利率在6月升至5.25至5.5厘後才會暫停加息

該行原先預期聯儲局會在3月及5月加息，繼而暫停加息步伐，現時改變預測，指6月份仍會加息，即未來三次會議均加息0.25厘，聯邦基金利率將上升至5.25厘至5.5厘水平。

料明年減息6次

巴克萊指勞工數據表明聯儲局行動對勞動力需求的影響低於預期，而且預計不會看到足夠證據顯示持續的工資減速，故有需要較預期額外加息一次，令勞動市場出現實質放緩，才能確信工資正在穩步回到與2%通脹率一致的成長率水平，而這種證據要到年中才會看見。

該行預計聯儲局在6月之後將按兵不動，直到今年12月會減息0.25厘，對聯邦基金利率區間的年底預測從上調至5至5.25厘。又預期明年將減息6次，明年底的利率預測為3.5厘至3.75厘。

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編輯：葉志偉