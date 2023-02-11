【盈警股】中國再保險1508發盈警 料2022年純利跌最多70%

中國再保險（01508）發表公告，截至2022年12月31日止年度，預計集團歸屬於母公司股東的淨利潤較2021年同期減少約60%至70%。

集團2021年淨利潤為59.5億元人民幣，每股盈0.14元人民幣，換言之，2022年純利介乎17.85億至23.8億元人民幣。

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集團解釋，純利大減的主要原因為：一是受新冠疫情反彈、地緣政治衝突、宏觀經濟承壓等因素影響，資本市場大幅波動，投資收益同比下降；二是於個別非控股企業的投資蒙受較大損失。

中國再保險周五（11日）收報0.56元，下跌3.4%，成交額490萬元。

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記者：李兆明