  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警股】中國再保險1508發盈警 料2022年純利跌最多70%

股樓投資 15:33 2023/02/11

分享：

分享：

中國再保險（01508）發表公告，截至2022年12月31日止年度，預計集團歸屬於母公司股東的淨利潤較2021年同期減少約60%至70%。

集團2021年淨利潤為59.5億元人民幣，每股盈0.14元人民幣，換言之，2022年純利介乎17.85億至23.8億元人民幣。

延伸閱讀：【2023年部署】聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +21
    +20

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

集團解釋，純利大減的主要原因為：一是受新冠疫情反彈、地緣政治衝突、宏觀經濟承壓等因素影響，資本市場大幅波動，投資收益同比下降；二是於個別非控股企業的投資蒙受較大損失。

中國再保險周五（11日）收報0.56元，下跌3.4%，成交額490萬元。

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
疫情 盈警 港股 純利 中國再保險（01508） 再保險

上一篇文章

【加密貨幣】NFT市場回暖 兩藍籌以百萬美元賣出

下一篇文章

【遊戲版號】2月遊戲版號出爐 87款遊戲獲批 騰訊網易榜上有名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【免費搭車】招商永隆銀行2月25日辦「免費乘車日」 市民可無限次免費乘搭電車
【免費搭車】招商永隆銀行2月25日辦「免費乘車日」 市民可無限次免費乘搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款