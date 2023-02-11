【遊戲版號】2月遊戲版號出爐 87款遊戲獲批 騰訊網易榜上有名

國家新聞出版署周五（10日）晚發布，2月國產網絡遊戲審批信息，共87款遊戲獲批出，騰訊（00700）及網易（09999）均榜上有名。

今次獲批的遊戲版號包括騰訊的《王者萬像棋》、網易的《夢幻西游：時空》、心動公司（02400）的《香腸派對》、中手游(00302)和三七互娛合作推出的《城主天下》。

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此外還包括吉比特（滬：603444）的《封神幻想世界》、中青寶（深：300052）的《英雄之冠》、電魂網絡（滬：603258）的《卡噗拉契約》、浙數文化（滬：600633）的《魔法連環消》及芒果超媒（深：300413）的《向往的生活》等。

儘管頭部重磅遊戲數量較前兩個批次有所減少，但整體版號發放數量逐步穩定。業內人士認為，版號發放常態化的趨勢有望得到進一步確認。產品周期有望於今年二季度開啟，行業迎來新一輪「戴維斯雙擊」。

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記者：李兆明