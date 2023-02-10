【ChatGPT】 再多一隻國產ChatGPT登場 京東宣布推出產業板ChatGPT 命名為「ChatJD」

ChatGPT大熱，各科企巨頭都爭相加入AI大戰。京東集團（09618）宣布，京東雲旗下言犀人工智能應用平台將整合過往產業實踐及技術積累，推出產業版ChatGPT「ChatJD」，並公布「ChatJD」的落地應用路綫圖「125」計劃。股價周五（10日）收報210.4元，跌6.3%，成交額26.4億元。

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京東指，「125」計劃即代表一個平台、兩個領域、五個應用。一個平台是指「ChatJD」智能人機對話平台，即自然語言處理中理解和生成任務的對話平台，預計參數量達千億級；兩個領域分別為零售、金融；五個應用包含內容生成、人機對話、用户意圖理解、信息抽取、情感分類，涵蓋零售和金融行業複用程度最高的應用場景。

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記者：郭秀慧