【油價預測】中國重啟刺激石油需求 OPEC料油價今年可重返100美元

據《路透社》引述石油出口國（OPEC）成員指出，由於中國在疫情後重啟經濟，將刺激全球石油需求，預期今年布蘭特（Brent）油價有望重上每桶100美元。

路透社向5名OPEC成員國代表詢問油價升逾100美元可能性，3個認為油價今年上升可能性較下跌為大，2個則預期油價可重返100美元。

有OPEC消息人士稱能源危機陰霾將持續影響全球，環球油價整體趨勢向上，今年某個時間，布油升越100美元並非不可預期。

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布蘭特期油周五收報86.39美元，今年以來上升0.8%；紐約期油報79.76美元，今年以來下跌1%。

投資大行高盛認爲，長期來看油價將處於高位，並表示布蘭特原油平均價格將達到100美元。該行表示，由中國防疫政策調整，重新開放引發的經濟復甦，將使原油市場在今年6月前出現供應不足，並暴露出結構性投資不足的問題。該行補充稱，OPEC生產國可能會在2023年下半年提高產量，以幫助平衡供需。

此外，俄羅斯副總理Alexander Novak在周五表示，俄羅斯計劃將3月石油產量每日減產50萬桶，作爲反制西方對俄油限價的措施。有媒體報導稱，俄羅斯沒有就其3月份的石油減產與OPEC+進行磋商，這是一個獨立的決定。

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記者：李兆明