【美股收市】長債息升穿3.7厘 道指仍升167點收市 納指一周跌2.4% 12月以來最差

美國就業數據強勁，重燃市場對加息憂慮，美國10年國債孳息率回升至3.743厘，美股3大指數周五（10日）晚走勢各異。道指收報33869點，升169點或0.5%；標普500指數收報4090點，升8點或0.2%；納斯達克指數收報11718點，跌71點或0.6%。

統計美股一周表現，道指累計下跌0.2%，標普500指數跌1.1%，納指跌2.4%，是去年12月以來表現最差的一周。

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Banríon Capital Management創辦人Shana Sissel指出，投資者現時正在消化最近利率上升及聯儲局官員的言論，令他們更多傾向即日買賣。

「目前市場夾雜不同的訊號，是導致市場波動增加的原因。主要的領先指標也沒有發出一致的訊號，令你有信心下一步應如何部署，市場最不喜歡這種狀態。」

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，市場對於通脹前景過於樂觀，因為一些負面數據值得關注，包括二手車價升幅是2021年底以來最高等，顯示通脹不易進一步回落。聯儲局加息幅度可能較市場預期為高，令到金融市場出現動盪。

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記者：李兆明