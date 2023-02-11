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【汽車銷售】中汽協：1月新能源車銷量40.8萬 按月大跌近5成 首季穩增長任務艱巨

股樓投資 11:21 2023/02/11

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中國汽車工業協會發表最新統計，內地1月份新能源車産銷分別達到42.5萬輛和40.8萬輛，按月分別下降46.6%和49.9%，按年分別下降6.9%和6.3%，市場佔有率達到24.7%。

至於1月份整體汽車銷售亦欠理想，汽車總産銷分別為159.4萬輛和164.9萬輛，按月分別下降33.1%和35.5%，按年分別下降34.3%和35%。

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銷情欠佳，主要受傳統燃油車購置稅優惠政策和新能源汽車補貼等政策退出、年末廠家沖量效應，同時疊加今年春節假期提前至1月，企業生産經營時間減少等因素影響，消費者提前透支需求。

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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展望一季度，中汽協指出，汽車工業穩增長任務依然十分艱巨，國內有效需求不足致使汽車消費恢複還比較滯後，需要政策持續提振。

近期，各政府主管部門均表示將繼續穩定和擴大汽車消費，同時多地陸續出台促進汽車消費和鼓勵新能源汽車發展政策，加之節後各地大規模基建工程陸續開工，將爲汽車市場平穩發展注入信心。

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青姐話
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記者：李兆明

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