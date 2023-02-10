【大行報告】管理層料今年首季收入至少跌一成 高盛下調中芯國際目標價至16.7元

高盛指，中芯國際（00981）發表今年首季增長指引，預期收入將按季下跌10%至12%，全年收入則預期按年跌10%至13%，管理層將其歸因於行業周期下行。在高折舊及低利用率影響下，毛利率指引亦弱於預期。該行將其目標價由18.9元下調至16.7元，對應2025年每股盈利預測約16倍，評級「中性」。中芯國際周五（10日）收市報17.24元，跌幅4.3%。





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該行下調對其今年收入預測13%，2024年至2028年預測則降介乎2%至4%，並下調今年經營溢利預測66%，2024年至2028年預測降介乎5%至26%；降今年純利預測70%，2024年至2028年預測降介乎6%至28%。

雖然市況疲軟，中芯仍計劃將今年資本支出及產能擴張目標維持與去年相若的水平。該行表示未來將關注2023年收入指引疲軟的情況下，中芯仍維持高資本支出的理由，以及行業周期及復甦的可見性，與公司應對策略。



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另外，該行指公司去年第四季業績收入及毛利率表現均符合預期，季度淨利潤按年跌28%至3.86億美元，高於該行預期35%及市場預期25%，認為受利息收入及投資收入增加所帶動。

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撰文：鄭昊彤