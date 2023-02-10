【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應

領展房產基金（00823）建議上市以來首次供股集資，計劃以「5供1」方式，集資188億元。領展指出，每單位供股價為44.2元，較停牌前股價62.8元折讓近3成，供股規模為4.26億個單位。值得留意的是，今次是領展自2005年11月上市以來首次供股集資。領展將於下周一（13日）復牌。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

領展表示，供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。所得款項淨額約4成至5成用於還債及一般營運，料淨負債率降至低於20%，其餘則用於探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

執行董事兼行政總裁王國龍表示，供股價不代表對後市的看法，強調領展「不會為融資而融資，為出售而出售，為收購而收購」，所有買賣都是以提升競爭力為主。對於是次供股會否影響未來的每單位分派，首席財務總裁黃國祥表示，由於供股後基金單位即時增加，的確會令基金單位持有人面對即時攤薄效應，但資金用於償債，可減少利率支出的成本，而且短期存款回報加上投資於良好的交易，預料或可為分派創造更好的長綫增長。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧