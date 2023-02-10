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【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應

股樓投資 20:31 2023/02/10

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領展房產基金（00823）建議上市以來首次供股集資，計劃以「5供1」方式，集資188億元。領展指出，每單位供股價為44.2元，較停牌前股價62.8元折讓近3成，供股規模為4.26億個單位。值得留意的是，今次是領展自2005年11月上市以來首次供股集資。領展將於下周一（13日）復牌。

同場加映﹕【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

領展表示，供股所得款項淨額將用於償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。所得款項淨額約4成至5成用於還債及一般營運，料淨負債率降至低於20%，其餘則用於探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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執行董事兼行政總裁王國龍表示，供股價不代表對後市的看法，強調領展「不會為融資而融資，為出售而出售，為收購而收購」，所有買賣都是以提升競爭力為主。對於是次供股會否影響未來的每單位分派，首席財務總裁黃國祥表示，由於供股後基金單位即時增加，的確會令基金單位持有人面對即時攤薄效應，但資金用於償債，可減少利率支出的成本，而且短期存款回報加上投資於良好的交易，預料或可為分派創造更好的長綫增長。

同場加映﹕【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

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記者：郭秀慧

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王國龍 港股 基金 領展 停牌 供股 領展房產基金（00823）

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