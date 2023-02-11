【大行報告】法國外貿銀行：內地旅遊收入料回復至8成 為今年經濟增加0.5個百分點

隨著防疫措施放寬，內地旅遊業步向復甦，法國外貿銀行報告估計，若把2019年水平定義為全面復甦，預期2023年中國旅遊收入有望反彈至80%，對今年GDP的貢獻率將約為0.5個百分點。

報告指，除了旅遊外，其他相關本機服務活動也呈現強勁的勢頭。例如，今年春節期間票房收入回升至6.8萬億元（人民幣，下同），僅次於 2021年春節約7.8 萬億元的水平。

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在疫情前，國內旅遊是中國經濟的一個重要推動力。報告指出，2019年國內旅遊收入達到5.7萬億元，佔GDP的5.8%。然而，疫情爆發後，2020年下降至2.2萬億元，佔GDP的2.2%，2022年再次下降至僅2 萬億元，佔GDP的1.7%。

報告分析指，旅遊收入每增加1%，中國的名義GDP就會增加0.2%。相較於2019年，旅遊業的衝擊使2022年中國的名義GDP減少了約0.6個百分點。

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假設2023年國內旅遊收入能恢復至2019年水平的80%，對GDP的貢獻率將約為0.5個百分點。如果國內旅遊收入能100%恢復至 2019年的水平，對中國GDP的貢獻率將增加到0.6個百分點。

鑒於消費勢頭持續強勁，投資信心可能也逐步回升，該行維持2023年中國GDP增長5.5%的預測。

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記者：李兆明