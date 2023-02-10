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【業績｜航運股】東方海外第四季收入跌35%至32億美元
股市 21:34 2023/02/10
藍籌股東方海外 （00316） 公布截至12月底第四季業績，受成本及費用影響，收入按年減少34.8%至31.82億美元；總載貨量按年下降5.6%，運載力按年減少2.6%。東方海外首三季收入均現增長至逾50億美元，惟第四季收入大幅放緩（見表）。
|季度/業績
|收入
|變幅
|第一季
|51.60
|+71.0%
|第二季
|52.85
|+52.4%
|第三季
|50.44
|+16.9%
|第四季
|31.82
|-34.8%
以航線劃分，第四季除大西洋航線收入增加27.6%外，其他航線均錄跌幅，太平洋航線收入按年減少43.4%；亞洲/歐洲航線減少46%；亞洲區內/澳亞航線減少25.2%。
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記者：宋佩恩
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