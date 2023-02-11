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【中國經濟】施羅德：中國2023預測經濟增長5% 看好可持續投資及減碳產業

股樓投資 09:38 2023/02/11

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施羅德投資發表報告，指中國宏觀經濟最快或會在第二季開始展現較明顯的復甦。中國疫情挑戰仍然存在，這或會對中國經濟首季復甦勢頭帶來波動。儘管預料中國經濟將因此出現短暫陣痛，但長遠有助經濟活動恢復，現時對中國2023年的經濟增長預測為5%。

同時，中國經濟部分領域的復甦速度相信會較快，而內循環和消費將是今年推動經濟的關鍵引擎，預料消費開支將在第二季明顯 回升。隨著中國放寬對房地產行業的調控政策，此前較受壓的房地產市場已漸見回穩，現處於持續修復階段，但距離樓市全面復 甦仍要一些時間。

延伸閱讀：【兔年部署】晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁】

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自中國宣布解除防疫措施後，恒生指數出現明顯反彈。這反映香港股市表現與內地經濟息息相關。中國經濟前景見復甦，香港股市應可持續受惠。

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

整體而言，我們對中港股票看法趨向正面，但有鑒於港股已錄得一定程度的升幅，現階段A股市場或可為投 資者帶來更多投資機會。

在投資主題方面，施羅德表示，持續看好可持續投資或減碳相關產業，包括新能源及電動車上下游相關企業。在中美科技競賽下，中國尋求在關鍵技術擁有自主可控能力，相信晶片、半導體產業將繼續獲得國家政策和資金扶持。

至於在互聯網領域，報告指觀察到中國在相關監管方面有轉向的情況，例如當局重新批出遊戲版號，反映監管措施有邊際放寬的跡 象。因此，施羅德對中國互聯網及科技公司的看法已漸漸從中性趨向正面。

在中國經濟逐漸復甦之際，投資者仍須關注通脹升溫的潛在壓力，因為市場利率或政策利率有機會隨之上升，從而令債券的吸引力減低。在配置中國市場時，施羅德指整體偏好股票多於債券，並對中國債券維持相對保守的看法。

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
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記者：李兆明

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