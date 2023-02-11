【職場熱話】老闆唔派開工利是 員工連環遇黑仔怪事 網民：為咗封開工利是可以去到幾盡？

放完農曆新年假後開工，老闆派開工利是可算是傳統儀式，既是一番心意，也算對員工的一份祝福。不過，有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發帖，指今年老闆冇派開工利是，結果搞到諸事不順，怪事連連。

員工連環黑仔事件簿：

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該名打工仔嘆謂：「所以唔係咁大個人重咁迷信，而係老闆呀！都係俾所有員工一個意頭啫，做嘢可以順利啲咁解之嘛！唔好慳錢啦好嗎？」

此帖文一出，網友反應熱烈，對於事主同事的遭遇，網友似乎不太認同因為老闆沒有派開工利是，反而指事主太迷信。

老闆姑寒還姑寒，你迷信還迷信，兩件事嚟

點解話唔係咁大個人仲迷信，而係老闆？橫睇掂睇都係「你」（事主）迷信喎

為咗搲老細封開工利是可以去到幾盡？

我打工多年，從来無收過老闆開工利是，所以不必上心，有好路就走人

其他網友回應：

其中一個同事應該法力無邊, 收唔到利是詛咒公司

其實心理會影響運程，正如我嗰排心情唔好，樣樣睇唔順眼，或者做嘢心不在焉，出事嘅機會又高啲，自然會覺得自己運滯

咁多意外似係公司風水唔好多啲，應該唔關開工利是事

呢件事派利是解決唔到㗎，要司徒師傅嚟先得

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記者：李兆明