  • 19°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】老闆唔派開工利是 員工連環遇黑仔怪事 網民：為咗封開工利是可以去到幾盡？

理財智慧 12:48 2023/02/11

分享：

分享：

放完農曆新年假後開工，老闆派開工利是可算是傳統儀式，既是一番心意，也算對員工的一份祝福。不過，有打工仔在Facebook專頁「奴工處」發帖，指今年老闆冇派開工利是，結果搞到諸事不順，怪事連連。

員工連環黑仔事件簿：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

該名打工仔嘆謂：「所以唔係咁大個人重咁迷信，而係老闆呀！都係俾所有員工一個意頭啫，做嘢可以順利啲咁解之嘛！唔好慳錢啦好嗎？」

此帖文一出，網友反應熱烈，對於事主同事的遭遇，網友似乎不太認同因為老闆沒有派開工利是，反而指事主太迷信。

老闆姑寒還姑寒，你迷信還迷信，兩件事嚟

點解話唔係咁大個人仲迷信，而係老闆？橫睇掂睇都係「你」（事主）迷信喎

為咗搲老細封開工利是可以去到幾盡？

我打工多年，從来無收過老闆開工利是，所以不必上心，有好路就走人

其他網友回應：

其中一個同事應該法力無邊, 收唔到利是詛咒公司

其實心理會影響運程，正如我嗰排心情唔好，樣樣睇唔順眼，或者做嘢心不在焉，出事嘅機會又高啲，自然會覺得自己運滯

咁多意外似係公司風水唔好多啲，應該唔關開工利是事

呢件事派利是解決唔到㗎，要司徒師傅嚟先得

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

 

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
香港 職場文化

下一篇文章

【汽車銷售】中汽協：1月新能源車銷量40.8萬 按月大跌近5成 首季穩增長任務艱巨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【領展供股】 領展上市以來首次供股 折讓近3成「五供一」集資188億元 短期有攤薄效應
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款