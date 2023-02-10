  • 21°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 22:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費搭車】招商永隆銀行2月25日辦「免費乘車日」 市民可無限次免費乘搭電車

理財智慧 21:14 2023/02/10

分享：

分享：

疫情持續放緩，市民外出玩樂意欲更高。招商永隆銀將於2月25日（周六）該行成立 90 周年當天推出電車「免費乘車日」，廣邀市民於活動日無限次免費乘搭電車，作為該行90周年獻禮，與廣大市民及客戶共同分享該行行慶的喜悅，並感受該行「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀。

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

招商永隆銀行執行董事兼行政總裁洪波表示：「90 年來，招商永隆銀行與香港同心同行，在廣大客戶和社會各界的支援下，立足香港、連接灣區、面向全球。」


【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

 

他又表示，2008 年永隆銀行正式加入母行招商銀行的大家庭。在90 周年重要征程上，該行亦秉承『取諸社會，用諸社會』的理念，持續踐行企業社會責任，通過是次電車『免費乘車日』活動回饋社會、廣大的市民及客戶，共同開啟 90 周年再出發新征程。

【名人專訪】術數師蔣匡文︰兔年股樓表現平平，詳見【下一頁

 

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

溫股知新
【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

 

開啟hket App，閱讀全文
7－Eleven Hello Kitty Sanrio 情人節 著數優惠

上一篇文章

【iM人物專訪】開價每小時$100也難請人 餐飲顧問公司如何為餐廳度難關？

下一篇文章

【ChatGPT】 再多一隻國產ChatGPT登場 京東宣布推出產業板ChatGPT 命名為「ChatJD」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【室內設計】粉嶺皇后山山麗苑380呎居屋大變身 46萬簡約風裝潢清新自然 平凡設計中見心思
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款