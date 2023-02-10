【免費搭車】招商永隆銀行2月25日辦「免費乘車日」 市民可無限次免費乘搭電車

疫情持續放緩，市民外出玩樂意欲更高。招商永隆銀將於2月25日（周六）該行成立 90 周年當天推出電車「免費乘車日」，廣邀市民於活動日無限次免費乘搭電車，作為該行90周年獻禮，與廣大市民及客戶共同分享該行行慶的喜悅，並感受該行「最懂你、最高效、最有溫度」的服務價值觀。

【青姐話】回吐？嘔吐？

招商永隆銀行執行董事兼行政總裁洪波表示：「90 年來，招商永隆銀行與香港同心同行，在廣大客戶和社會各界的支援下，立足香港、連接灣區、面向全球。」



【情人節禮物】Hello Kitty花+Little Twin Stars咕𠱸 2款情人節信物登陸7-Eleven 入內文睇換購方式，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

他又表示，2008 年永隆銀行正式加入母行招商銀行的大家庭。在90 周年重要征程上，該行亦秉承『取諸社會，用諸社會』的理念，持續踐行企業社會責任，通過是次電車『免費乘車日』活動回饋社會、廣大的市民及客戶，共同開啟 90 周年再出發新征程。

【名人專訪】術數師蔣匡文︰兔年股樓表現平平，詳見【下一頁】

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍