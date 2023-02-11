【三星新機】Samsung Galaxy S23系列香港上市　一文看清各電訊商優惠

三星（Samsung）日前宣布，Galaxy S23系列於2月10日起在香港預售，並於2月24日公開發售。 本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

是次三星重點加強Galaxy S23系列的攝影功能，三款新機統一搭載1,200萬像素的前置自拍鏡頭，S23和S23+的自拍功能無疑是一再提升。S23 Ultra的自拍鏡頭則由於Dual Pixel增加，對焦速度和感光功能都比上一代強，攝影效果會比上一代精細，其主鏡頭亦由5,000萬像素升級至2億像素。

各大電訊商也推出預訂優惠，以下亦為各位有意入手新機的讀者整理優惠比拼：

3香港

現時於3香港上台選用$188起的指定5G月費計劃，再預繳$500預訂Galaxy S23系列新機，相關訂金可用於日後扣減機價或繳付月費。除了可於2月24日官方開售前取得新機，還可享包括曼谷來回機票乙張等優惠。惟預購優惠數量有限，先到先得。

月費 $188 $228 本地數據 60GB （DBS信用卡持卡人：+20GB本地數據） 60GB （DBS信用卡持卡人：+20GB本地數據） 本地通話 3,000分鐘 合約期 24個月 28個月 淨機折扣 減高達$1,500 減高達$3,000 （*優惠機價已扣除手機現金券） S23 128GB $4,898 $3,398 S23 256GB $5,398 $3,898 S23+ 256GB $6,098 $4,598 S23+ 512GB $7,098 $5,598 S23 Ultra 256GB $8,198 $6,698 S23 Ultra 512GB $9,198 $7,698

SmarTone

新客戶只須選用指定的5G「多SIM共享」月費計劃，便可以半價選購Samsung Galaxy S23系列手機一部。

以Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB為例，原價$10,698，選用指定5G月費計劃機價只需5,349元。至於選用5G「個人獨享」月費計劃的客戶，亦可享高達2,500元的機價折扣。

即日起至2月23日預訂Galaxy S23 Ultra或Galaxy S23+型號，可獲贈邊框背蓋兩用保護殼、屏幕保護貼及無線閃充雙充電板P5400。選購Galaxy S23型號則獲贈邊框背蓋兩用保護殼、屏幕保護貼及無線閃充充電板P2400。以指定型號手機作舊機回收，另可有額外Trade-in回贈高達500元。

中國移動香港（CMHK）

由即日起至2月23日預訂Galaxy S23 Ultra 5G（512GB）（建議零售價10,698元），並選用5G服務計劃50GB，就可以上台優惠價7,998元出機，折扣高達2,700元，攜號轉台可獲豁免18元行政費。

1O1O及csl

親臨各1O1O Center/csl專門店或透過1O1O/csl網頁登記預訂Samsung Galaxy S23、Galaxy S23+及Galaxy S23 Ultra系列手機服務計劃，除了可以預訂優惠（見以下列表）：

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還可額外獲得總值高達8,000元的禮品，包括由1O1O/csl獨家發售、獲認證可殺滅新冠病毒的inno3C i-ACW3 HEPA cum UV-C殺菌消毒冷暖風機及高達10,000 Club積分，相當於香港至曼谷經濟艙來回機票乙張。1O1O客戶更設有1O1O私人助理服務，免費協助預訂旅遊行程。

香港寬頻推新客戶計劃

此外，香港寬頻亦有推出新客戶計劃，由即日起至2023年2月23日到香港寬頻網站登記指定家居寬頻或流動通訊服務連Samsung Galaxy S23系列手機計劃，可享總值達2,600元的出機禮遇，包括﹕1）達1,300元 Samsung Galaxy S23系列出機折扣；2）免費6個月HKBN SAFE防護及防毒軟件； 3）邊框背蓋兩用保護殼；4）無線閃充雙充電板（包括旅行充電器）；及 5）屏幕保護貼。現有客戶到香港寬頻「著數區」（jetsozone.hkbn.net）預訂購買淨機，則可享300元折扣優惠及高達500元Pizza Hut電子禮券。

責任編輯：張寶燕

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