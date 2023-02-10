  • 22°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】Microsoft、Google AI競賽新序幕　Samsung公布Galaxy S23系列香港上市日期及售價

科技 18:56 2023/02/10

分享：

分享：

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

由OpenAI研發的聊天AI ChatGPT自去年底起風靡全球，並且在今年1月底獲微軟（Microsoft）大力投資。Microsoft最新宣布，推出結合ChatGPT AI技術的新版搜尋引擎Microsoft Bing和瀏覽器Microsoft Edge，挑戰Google的搜尋引擎霸主地位。Microsoft在2月8日開始提供新版Bing桌面版「限量預覽」。

Microsoft與Google圍繞著ChatGPT AI技術的競爭，日前以出乎意料的方式揭開序幕。Google2月8日在巴黎舉行AI發布會，向外界披露AI聊天機械人Bard時，因為在韋伯太空望遠鏡的問題上有失誤，市值一夜蒸發近千億美元。

Google開局失利，引發各界質疑Google的AI工具尚未做足準備，恐怕會輸給競爭對手微軟。有言Microsoft同時可乘機大打價格戰，並以更具搜尋效率的新版Bing突圍，甚至搶走對手的廣告客戶。

Samsung Galaxy S23系列於今（10日）起在香港預售，並於2月24日公開發售。Galaxy S23售5,898港元起，Galaxy S23+售7,598港元起，Galaxy S23 Ultra則售9,698港元起。

本報記者早前也搶先上手實試Samsung Galaxy S23系列，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機

串流影片平台Disney+自在2021年登錄香港後，一直深受港人歡迎。有外媒近日發現，香港區Disney+疑因卡通片《阿森一族（The Simpsons》其中一集涉及諷刺中國，而將該集內容下架，引起政治自我審查爭議。

責任編輯：張寶燕

 《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】香港品牌Multizen丶Flossom 推新設計迎情人節
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
今日
【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地
2023/02/09
【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
今日
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍
今日
【ChatGPT AI戰】未整合ChatGPT技術也受惠　Bing App下載量飆升10倍

你可能感興趣

【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
今日 16:51
【旗艦機對決】iPhone 14 Pro VS 三星Galaxy S23 Ultra CPU效能　中外評估各有不同
【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地
11:41 2023/02/09
【Netflix共享帳號】曾改口風撤回禁令？　Netflix規限殺到加拿大、新西蘭等地
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
今日 13:51
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
人工智能 移動裝置 科技產品 社交平台 廣告 香港 廣告 串流 中國 Disney

下一篇文章

【科企裁員】GitHub 宣布裁員10%　實施全面遙距辦公
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布
【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【ChatGPT AI戰】Microsoft AI搜尋引擎挑戰Google地位　將顛覆廣告業務收入
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
【iPhone動態島】iPhone 14 Pro動態島將有更新　顯示Google Maps轉彎指示
【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂
【ChatGPT爭議】Elon Musk回應ChatGPT道德爭議　稱對答令人擔憂
【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起
【三星新機】Samsung Galaxy S23系列2月24日登陸香港　售價$5,898起
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款