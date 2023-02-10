【科技一周回顧】Microsoft、Google AI競賽新序幕　Samsung公布Galaxy S23系列香港上市日期及售價

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

由OpenAI研發的聊天AI ChatGPT自去年底起風靡全球，並且在今年1月底獲微軟（Microsoft）大力投資。Microsoft最新宣布，推出結合ChatGPT AI技術的新版搜尋引擎Microsoft Bing和瀏覽器Microsoft Edge，挑戰Google的搜尋引擎霸主地位。Microsoft在2月8日開始提供新版Bing桌面版「限量預覽」。

Microsoft與Google圍繞著ChatGPT AI技術的競爭，日前以出乎意料的方式揭開序幕。Google2月8日在巴黎舉行AI發布會，向外界披露AI聊天機械人Bard時，因為在韋伯太空望遠鏡的問題上有失誤，市值一夜蒸發近千億美元。

Google開局失利，引發各界質疑Google的AI工具尚未做足準備，恐怕會輸給競爭對手微軟。有言Microsoft同時可乘機大打價格戰，並以更具搜尋效率的新版Bing突圍，甚至搶走對手的廣告客戶。

Samsung Galaxy S23系列於今（10日）起在香港預售，並於2月24日公開發售。Galaxy S23售5,898港元起，Galaxy S23+售7,598港元起，Galaxy S23 Ultra則售9,698港元起。

本報記者早前也搶先上手實試Samsung Galaxy S23系列，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

串流影片平台Disney+自在2021年登錄香港後，一直深受港人歡迎。有外媒近日發現，香港區Disney+疑因卡通片《阿森一族（The Simpsons》其中一集涉及諷刺中國，而將該集內容下架，引起政治自我審查爭議。

責任編輯：張寶燕

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