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【中東合作】鷹君：支持香港與沙特阿聯酋加強商貿聯繫 首家朗廷酒店落戶德拉伊耶

股樓投資 19:19 2023/02/10

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近日特首李家超率團出訪中東商談兩地之間合作協議，鷹君集團（00041）表示支持，指是向各國展示香港繼續作為環球商業樞紐的時機，並相信本港發展 不再受疫情限制之下，將更勝從前。

鷹君是沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）持股的豪華電動汽車公司Lucid Group（美：LCID）的早期投資者，之後集團於2021年7月亦再購入其股份。

鷹君旗下的酒店品牌朗廷酒店集團亦宣布，與德拉伊耶門開發局展開合作，將於2026年開設德拉伊耶朗廷酒店。德拉伊耶是沙特王國的起源地，在當地政府推行「2030 年願景」 下，將致力成為全球最大的文化發展勝地。

延伸閱讀：【2023年收息股】2023年想月月有息收? 買入呢7隻股 月月有錢袋【見下頁

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同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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德拉伊耶朗廷酒店及周邊的低層建築將以 2 現代的方式向歷史致敬，重新演繹傳統納傑迪建築風格，同時保育德拉伊耶的自然元 素。

鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞表示：「PIF 是當今全球最大的主權財富基金之一，鷹君非常高興能夠與PIF共同投資於Lucid，Lucid 在 PIF 的監督和巨大資本的支持下取得重大成功。」

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

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記者：李兆明

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疫情 美股 汽車 公共投資基金（PIF） 港股 阿聯酋 沙特阿拉伯 酒店 鷹君

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