【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓至全球　加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力

▲ 【解構│領展供股】領展823版圖由中港拓展至全球 加息周期令舉債成本大增、變相削收購能力

領展公布上市以來首次供股，震驚市場。近年領展積極向外進行收購，而且版圖由中港，擴大至全球，積極收購的同時，領展的負債比率不斷提高。領展去年底以總代價21.6億坡元（約125億港元）收購新加坡兩大商場項目，預計收購完成後，債務總額對資產總值比率會由23.2%增至27.1%。

昔日領展一直透過舉債來進行併購，去年底便發行五年期可換股債券集資33億元，但在加息周期下，融資成本不斷上升，不少券商都憂慮領展的利息開支會大增，影響未來進一步收購的能力。

領展行政總裁王國龍於去年11月時便稱，為保障資產負債表規模，不考慮任何大型收購，需且會考慮以引入資本合作夥伴的方式，進行併購，反映領展在加息周期下，改變過去獨資併購的取態。

王國龍強調，供股是為潛在項目預留更多資金，落實領展3.0戰略，即除中港外，亦拓展至新加坡、澳洲、英國等主要經濟體，而且是次供股與引入資本夥伴的策略沒有衝突，有需要時會公布。

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編輯：陳韻妍