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【開工利市】CTgoodjobs開工利市調查　27%獲100元至199元

商業 19:00 2023/02/10

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CTgoodjobs在農曆新年後於網上進行《2023農曆新年打工仔收幾多開工利市？》調查，收集了來自24個行業的共224份問卷，結果顯示，最多受訪者獲得開工利市的金額為100元至199元，佔27%，有接近8.5%受訪者獲1,000元或以上開工利市；在24個行業當中，有33%電訊業工作者獲得2,000元或以上開工利市，並有75%教育/培訓工作者表示今年沒有任何開工利市。

【可再生能源】綠色電力購買量破紀錄　北美及亞太地區增長強勁

教育界收最少開工利市

調查發現，有近21%的打工仔獲50元至99元開工利市；約27%打工仔獲100元至199元開工利市，而獲得1,000元開工利市的百分比接近8.5%，其中近3%打工仔獲2,000元或以上開工利市。

以行業分類，今年獲派發最多開工利市的行業是電訊業，超過33%在該行業工作的受訪者獲2,000元以上開工利市；其次是保健/美容/健身業及銀行/保險/證券/金融業。至於收最少開工利市的行業，分別是教育/培訓 (75%在該行業工作的受訪者沒有開工利市)，之後是媒體/出版、人力資源管理/諮詢，及慈善機構/非政府組織/社會服務。

中西區最多人獲派1,000元或以上

根據是次調查結果，在中西區(24.33%)、元朗區(20%)及觀塘區(11.76%)上班的受訪者，獲1,000元以上開市利市的百分比最高；相反18區中，大埔區、西貢區及荃灣區的受訪者，最多人沒有收到開工利市，百分比分別為100%、33.33%及25%。

至於其他的農曆新年福利，過半數企業(56.05%)都沒有為員工提供其他農曆新年福利，不過有近16%的受訪者表示其公司有在農曆新年期間出雙糧，另外有接近10%的受訪者獲得額外新年假期。值得一提的是，有公司會為員工送上主題樂園入場券作為新年禮物。

【迷你倉銷情】時昌發展街舖＋細儲物櫃　利潤年增1成

責任編輯：歐陽佩

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