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【可再生能源】綠色電力購買量破紀錄　北美及亞太地區增長強勁

商業 18:30 2023/02/10

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彭博新能源財經《2023年上半年企業綠色能源採購市場展望》指出，私人企業和公共機構去年共購買了36.7GW的可再生能源電力，比2021年高出18%，創下了新紀錄，這些企業包括亞馬遜、福特汽車和麥當勞等共167個單位。自2008年來，各界企業已簽署148GW的綠色電力購買協議，規模超越法國所有發電裝機的總容量。

【迷你倉銷情】時昌發展街舖＋細儲物櫃　利潤年增1成

其中美洲地區協議簽署規模上升了18%，至創紀錄的24.1GW，美國和拉丁美洲的規模亦有提升；至於亞太地區企業的購電協議亦增加逾1倍至4.6GW，以印度和澳洲領先。隨著更多企業設定100%可再生能源目標，預計亞太地區將繼續顯著增長。

在簽署綠色能源協議的具體企業中，亞馬遜高踞榜首，2022年簽署了10.9GW的購電協議，其他如Meta（2.6GW）、谷歌（1.6GW）和微軟（1.3GW）緊隨其後，這顯示科技巨頭在相關市場中繼續佔據主導地位。亞馬遜迄今總共宣布了24.8GW的購電協議。

承諾採用綠色能源的組織名單繼續增加。2022年共有56家新企業加入RE100，承諾會在未來100%使用綠色能源。根據預測，397個RE100成員迄今總共購買了249TWh的綠色電力，但到2030年，它們將需要額外購買290TWh才能實現目標。對於谷歌和微軟等已承諾全天候使用無碳能源來滿足電力需求的企業而言，需求甚至將會更高。

【中港通關】旅遊商務平台酒店預訂量升145%　計劃推高鐡預訂服務

責任編輯：歐陽佩

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