  • 18°C
香港時間 : 2023211日 (週六) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英女星陳年訪問掀爭議 自稱19歲時被鼓勵同里安納度約會

環球社會熱點 08:05 2023/02/11

分享：

分享：

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）過往女友十分年輕，被爆出戀情後女方名氣有所增長。里安納度近日緋聞女友年僅19歲，有網民翻查英國女星巴頓（Mischa Barton）多年前採訪，發現她曾自爆19歲時被鼓勵與里安納度發生性行為，令里安納度近期緋聞戀情受到質疑。

里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」 【下一頁】

現年37歲的巴頓曾在2005年接受訪問，自爆當年僅19歲的她曾被其公關Craig Schneider建議，為了自身事業著想，應和里安納度約會。而當時里安納度年屆30歲，其時剛和巴西超模Gisele Bundchen分手，結束長達6年的戀情。巴頓當刻回應表示，自己無興趣約會年長男性。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

由於里安納度現時緋聞女友正值19歲﹑法國以色列混血模特Eden Polani，所以巴頓陳年採訪再度被翻炒。但本周亦有報道引述里安納度身邊消息人士指，兩人只是在一個音樂會期間坐在一起，未有約會，當日活動出席者眾多。但里安納度本來的緋聞對象Victoria Lamas，當晚似乎並未現身。

賓艾佛力格林美無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片） 【下一頁】

里安納度過往情史

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Eden Polani被指正和里安納度約會後，受到大量關注，她和男方的年齡差距引來大量網民熱議。有網民直言，里安納度成名電影《鐵達尼號》上映時，女方仍未出生，飾演女主角的演員Kate Winslet憑電影獲最佳女主角題名時，亦較女方現時年長3歲。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
2023/02/10
里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片）
2023/02/07
【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片）
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
2023/01/30
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
Selena Gomez傳與碧咸大仔夫婦同居 被質疑太親密
2023/01/13
Selena Gomez傳與碧咸大仔夫婦同居 被質疑太親密
【金球獎2023】主持自嘲被選中原因 「因為我係黑人」
2023/01/11
【金球獎2023】主持自嘲被選中原因 「因為我係黑人」

你可能感興趣

里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
08:05 2023/02/10
里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片）
08:05 2023/02/07
【格林美獎】賓艾佛力無表情樣遭瘋傳 網民：睇落寧願死（有片）
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
16:00 2023/01/30
「死侍」誓帶英低組別球會上英超 豪稱10年內完成目標
演員 拍拖 里安納度狄卡比奧 荷里活 以色列 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」
【英國王室】被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字
【英國王室】被問可否帶哈里回家 查理斯僅回應一字
英女扮梅根時薪近4000元 因太似樣成網民出氣袋
英女扮梅根時薪近4000元 因太似樣成網民出氣袋
新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間08:00）
丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨
丹麥女王承認同細仔有裂痕 削孫輩頭銜惹王室內鬨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款