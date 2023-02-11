英女星陳年訪問掀爭議 自稱19歲時被鼓勵同里安納度約會

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）過往女友十分年輕，被爆出戀情後女方名氣有所增長。里安納度近日緋聞女友年僅19歲，有網民翻查英國女星巴頓（Mischa Barton）多年前採訪，發現她曾自爆19歲時被鼓勵與里安納度發生性行為，令里安納度近期緋聞戀情受到質疑。

里安納度與19歲女模傳緋聞 美名嘴狠批「可悲」 【下一頁】

現年37歲的巴頓曾在2005年接受訪問，自爆當年僅19歲的她曾被其公關Craig Schneider建議，為了自身事業著想，應和里安納度約會。而當時里安納度年屆30歲，其時剛和巴西超模Gisele Bundchen分手，結束長達6年的戀情。巴頓當刻回應表示，自己無興趣約會年長男性。

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由於里安納度現時緋聞女友正值19歲﹑法國以色列混血模特Eden Polani，所以巴頓陳年採訪再度被翻炒。但本周亦有報道引述里安納度身邊消息人士指，兩人只是在一個音樂會期間坐在一起，未有約會，當日活動出席者眾多。但里安納度本來的緋聞對象Victoria Lamas，當晚似乎並未現身。

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里安納度過往情史

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Eden Polani被指正和里安納度約會後，受到大量關注，她和男方的年齡差距引來大量網民熱議。有網民直言，里安納度成名電影《鐵達尼號》上映時，女方仍未出生，飾演女主角的演員Kate Winslet憑電影獲最佳女主角題名時，亦較女方現時年長3歲。

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責任編輯：李俊儀