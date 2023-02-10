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【放寬口罩令】日本3月13日起 「自行決定戴口罩」

理財智慧 18:51 2023/02/10

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疫情肆虐全球3年，不過踏入2023年，不少國家亦陸續宣布鬆綁相關防疫措施。日本宣布於3月13日起放寬口罩規定，市民可以可自行判斷是否要佩戴口罩，至於學校則是自4月1日起。

據《讀賣新聞》報導，岸田文雄決定，3月13日起放寬口罩措施，「無論在室內抑或戶外，原則上尊重個人判斷是否佩戴口罩」，該項COVID-19防疫措施將於晚間由政府對策本部正式拍板決定。岸田文雄宣布，若在通風良好的畢業典禮上，除了合唱國歌外，師生基本上可以不佩戴口罩，即使有學童想戴口罩，也可依個人意願決定。

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撰文 : 陳玉蓮

口罩 經濟 港股 財務自由 DJ

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