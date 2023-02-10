亞太區經濟復常  帶動亞太房託入市氣氛

隨着環球利率波幅在2023年開始回復正常，我們認為加息對利息成本增長的影響應會減退，有機會為房託等風險資產提供較佳環境，投資者可進一步聚焦於亞太房託的營運表現和相關基本因素，包括例如強勁的財政狀況、租金增長和可持續派息。

現時亞太房託的槓桿水平穩健，而更重要是其有能力償還債務，故我們認為現時並無財政狀況或流動性風險。事實上，淨物業收益上升，有助減輕加息對利息覆蓋率的整體影響。

目前主要新加坡房託的利息覆蓋率遠高於傳統下限（即是已調整息、稅、折舊及攤銷前利潤為利息付款的兩倍）。即使計入利率上升的可能性，再融資風險在過去數年得以攤分。此外，我們亦預期股息增長延續。繼分析師基於上述若干挑戰調低預測後，市場仍然預期每單位派息在2024年將錄得增長。

行業展望方面，工業、酒店和零售領域在2023年的續租租金調整可望向好。由於出租率偏高以及電子商貿和物流倉儲的需求持續，續租租金調整可能保持正面，應有助降低資本轉化比率對資產價值的部份影響。工業房託的加權平均租賃期（WALE）較長，加上與消費物價指數掛鈎的租約結構，有助租金收益前景更趨明朗，為現金流提供防守性，並可帶來對沖通脹的潛力。

亞太區同步重啟之下，部分新加皮及香港上市、經營零售及酒店業務的房託值得關注。香港方面，由於民生區的商場具備日常消費特質，因此一般在經濟不明朗時表現領先。此外，最低工資在2023年調高亦可望帶來支持。新加坡方面，到訪旅客人數持續回升應繼續帶動購物商場的人流和收益提高。租戶銷售額大幅回升，使租用成本降至穩健水平，並為租金帶來更大上升空間。

經過艱難的2022年後，亞太房託投資者在新一年應會聚焦於資產類別的穩健基本因素、資本管理強勁及在經濟不明朗時期一般提供較穩健租金的優質房地產，這些因素都為可持續派息提供支持。

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