【職業安全】新加坡大學研智能鞋墊　減少工地意外事故

▲ 智能鞋墊由一個GPS模塊、一個慣性測量單元（IMU）和壓力傳感器組成。（FlexoSense）

職業安全是企業重視的話題，尤其在一些建築工地，經常會有大量沙石和垃圾滿布地面，都很容易絆倒建築工人致跌傷。新加坡國立大學和當地醫療初創FlexoSense合作研發了一款智能鞋墊，透過GPS和傳感器檢測穿戴者腳部壓力變化，來偵測工地甚麼位置是高危區域的位置，從而安排工人遠離該區，減少意外事故發生。

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藉腳部壓力變化 檢測滑倒或摔跌

智能鞋墊由一個GPS模塊、一個慣性測量單元（IMU）和壓力傳感器組成，GPS負責記錄穿戴者的位置，而IMU和傳感器則分別檢測腳部的運動模式和壓力變化。通過實時分析當中數據，定制算法能夠識別出佩戴者滑倒、絆倒或摔跌的讀數組合，並會記錄發生這些意外時的時間和地點，偵測高危區域的位置。

FlexoSense行政總裁Chia Lye Peng表示，當僱主看到事故經常在某個區域發生時，他們就可以進行一些應對措施來使該區域更加安全。此外，如果某些工人無論在甚麽地方都經常發生跌倒等意外，僱主也可重新分配他們到一個風險較低的崗位。

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他指出，生產力的損失、醫療費用和人力資源管理，都是大部分企業的重大成本，而透過使用智能鞋墊，則有望減少工作場所意外事故，並幫助企業在嚴重事故發生前降低人力和財務成本。

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責任編輯：陳卓賢