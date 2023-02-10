【互認基金】北上基金去年累計吸資115億 按年縮水逾27億

▲ 去年12月北上基金呈走資。

據外滙管理局對去年中港互認基金的最新統計，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，連升4個月終於斷纜，截至去年底止累計淨吸資額為115.41億元（人民幣，下同），按月減少逾6800萬元。至於對比2021年底的142.41億元，過去1年驟減27億元，或縮水18%。

北熱南冷近8年 惟北上基金去年吸金較高峰跌34%

不過，相比南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，北上產品仍多逾百億元，因南下基金累計淨認購額僅得10.2億元；且較前年底的10.29億元為少。中港互認基金自2015年出台，及至2021年11月南下基金累計吸金才首破10億元。

跨境基金互認的北熱南冷局面持續近8年，可惜，北上產品自2011底開始已不斷萎縮，去年底的吸金額較2020年4月高峰期的175.55億元，累計走資60.14億元；以幅度計，錄得34%跌幅。

3主因互認基金遭冷待 ETF通納滬深港通成里程碑

業界歸咎於3大主因，令跨境互認基金的重要性漸趨淡化，包括︰

（1）ETF通的競爭：港交所（00388）最近總結去年ETF的市況，當中ETF於2022年7月4日正式獲納入滬深港通，標誌着中港市場互聯互通計劃的最新里程碑。納入後首六個月，透過滬深股通（北向）及港股通（南向）交易的合資格ETF，平均每日成交額分別達到6,670萬元人民幣及9.1億港元；目前獲納入的合資格北向及南向ETF分別有97隻及5隻。

（2）外資巨挈在華獨資經營：隨着海外名牌資產管理公司逐漸成功闖華，獲批為獨資公募基金公司，市料進一步令互認基金遭邊緣化。2020年外資基金公司控股比例限制取消後，已有十多家外資基金公司向中證監申請公募基金管理牌照；但截至去年厎，僅有4家獲得公募基金管理資格，晨星早前指貝萊德、富達、路博邁（NB)及施羅德，成功獲批在內地設立外商獨資的公募基金管理公司。

中港通關 跨境理財通成必爭之地 滙豐看好潛力

（3）理財通為新焦點：2021年10月啓動的跨境理財通，早已成為業界的新戰場，適逢今年1月8日中港通關，及至2月6日更全面通關，銀行遂集中火力全方位谷大灣區理財通產品，例如滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建早前接受專訪時表示，相信跨境理財通今年會是真正體現價值的第一年，投資量的「潛力是以倍數形容」。

即使疫下內地超額儲蓄，但在多方面競爭下，市料北水主攻新亮點，唯恐過往曾受捧做互認基金急降温。 華僑銀行經濟師謝棟銘指，2022年中國居民存款淨增長17.84萬億元（人民幣，下同），遠超過往10年10萬億元左右的增幅，意味去年在疫情影響下，內地居民的超額儲蓄或許達到7至8萬億元。這些超額儲蓄將成為支持未來內需的主要因素。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢！

相關文章：【MPF】GUM：1月強積金基金指數創歷來最佳開局、人均回報1.47萬 大中華股票表現最優

【ESG】財庫局：ESG基金去年資產總值 突破1.1萬億元

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機

【ESG】ESG基金花款多 專家睇好中港亞洲可持續股票

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

