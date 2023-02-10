【出訪中東】鷹君集團：2026年沙特利雅得開設朗廷酒店　續探索沙特、阿聯酋發展機會

▲ 【出訪中東】鷹君集團：2026年沙特利雅得開設朗廷酒店（新聞稿提供模擬效果圖）

鷹君集團 （00041） 旗下酒店品牌朗廷酒店集團宣布，與沙地阿拉伯利雅得省的德拉伊耶門開發局展開合作，將於2026年開設德拉伊耶朗廷酒店。

德拉伊耶是沙特王國的起源地，朗廷酒店集團首席執行官貝秉智（Brett Butcher）表示，很榮幸首次進軍沙特王國便能參與其重點項目，朗廷酒店將以其奢華傳統融合沙特王國21世紀的發展願景，將利雅得打造成國際上具獨特魅力的旅遊和商業區域。

鷹君集團稱，看好香港行政長官李家超中東之行，有助為未來加強兩地之間更深入的投資聯繫鋪路。鷹君集團有限公司主席及董事總經理羅嘉瑞稱，李家超是次訪問中東，將催化本港公司探索兩地更深層次的經濟聯繫，同時促進香港樞紐經濟的發展，鷹君將探索於沙特阿拉伯和阿聯酋作進一步商業和投資夥伴的機會。

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編輯：李哲毅