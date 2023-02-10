  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出訪中東】鷹君集團：2026年沙特利雅得開設朗廷酒店　續探索沙特、阿聯酋發展機會

股市 17:43 2023/02/10

分享：

分享：

【出訪中東】鷹君集團：2026年沙特利雅得開設朗廷酒店（新聞稿提供模擬效果圖）

鷹君集團 （00041） 旗下酒店品牌朗廷酒店集團宣布，與沙地阿拉伯利雅得省的德拉伊耶門開發局展開合作，將於2026年開設德拉伊耶朗廷酒店。

德拉伊耶是沙特王國的起源地，朗廷酒店集團首席執行官貝秉智（Brett Butcher）表示，很榮幸首次進軍沙特王國便能參與其重點項目，朗廷酒店將以其奢華傳統融合沙特王國21世紀的發展願景，將利雅得打造成國際上具獨特魅力的旅遊和商業區域。 

鷹君集團稱，看好香港行政長官李家超中東之行，有助為未來加強兩地之間更深入的投資聯繫鋪路。鷹君集團有限公司主席及董事總經理羅嘉瑞稱，李家超是次訪問中東，將催化本港公司探索兩地更深層次的經濟聯繫，同時促進香港樞紐經濟的發展，鷹君將探索於沙特阿拉伯和阿聯酋作進一步商業和投資夥伴的機會。

相關文章：

【出訪中東】李家超：香港在中東簽署13份合作備忘錄或意向書　涉金融、創科、商務等領域

【長和系】屈臣氏拓展中東市場　料今年在海合會地區開超過10家新店

編輯：李哲毅

港股 鷹君（00041） 羅嘉瑞 沙特阿拉伯 阿聯酋 鷹君 李家超
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【新冠肺炎】日本3.13起解除口罩令　可自行判斷是否戴口罩

下一篇文章

【中港通關】澳門正研究港客酒店優惠方案　未有推出時間表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【渣打2888】渣打否認阿布扎比銀行再考慮提收購、午後升幅收窄至2.5%　FAB：無就要約收購進行評估（第三版）
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」每股供股價44.2元
【領展823】領展折讓三成供股集資188億元　「五供一」每股供股價44.2元
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【騙子公司】傲利資本創辦人高調走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」　自爆錢已洗乾淨、所在地無引渡
【港股市況】科技股受壓、ATMX跌3%　渣打逆市升4%　恒指跌433點（不斷更新）
【港股市況】科技股受壓、ATMX跌3%　渣打逆市升4%　恒指跌433點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌50點　納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌72點　百度美股再低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款