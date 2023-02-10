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【醫療股】聯合醫務：香港今年增2間影像中心　料内地業務以「輕資產」爲主

股市 18:17 2023/02/10

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【醫療股】聯合醫務：香港今年增2間影像中心　料内地業務以「輕資產」爲主

聯合醫務 （00722） 執行董事及聯席行政總裁郭卓君表示，中港通關後未見内地客大量湧入，甚至比預期少，相信相關消費習慣需時重建及内地已建立「群體免疫」有關，日後將加強新冠之外的疫苗市場拓展。不過她續指，疫情之後，市民的健康和病理意識提高，對市場及業務收入有信心。

聯合醫務目前擁12間影響及化驗中心，郭卓君透露，公司業務未受疫情影響，選擇在疫情期間進行業務擴張，並在今年新增兩間影像中心，位於尖沙咀彌敦道及中環美國銀行中心，分別將於下月及5月開幕。她續指，目前香港面臨人口結構變化情況，相信未來老年人影像服務需求強勁。

與本地大學合作開發智能護理程式

據了解，聯合醫務與本地大學開發AI護理程式及AI胸肺X-ray影響分析，利用大數據，加強對慢性病的研究及分析。另外，公司於1年前推出健康管理平台WeWell Healthcare，今年更推出應用程式，郭卓君稱，除企業客戶外，目前透過引入會員制度，建立完整生態圈，最終冀解決現時市民對於醫療資訊不完整的情況。

另外，收併購方面，郭卓君透露，會積極考慮收購合適項目，惟有目前希望鞏固香港業務，冀未來内地業務以「輕資產」模式發展，或與當地知名醫療機構達成合作協議。

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