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【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息

07:52 2023/02/11

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滙豐、中銀及恒生齊狠削港元定存息。

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美國仍加息，但港息已不斷尋底，尚幸虛擬銀行搶短錢逆市鬥推超高息，例牌每逢首季猛燒錢谷新客。14間大小銀行鬥劈減港元定期存款息，幸而有3行逆市加息，包括花旗全面加，調升1年期0.11厘至3.62厘。

虛擬銀行Mox Bank罕有逆市搶短錢，由2月6日至2月28日，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

惟相比滙豐旗下「交易薈」1個月年息也是10厘，以400萬元封頂，可賺盡3.3萬元利息。

PAOB推出新定存及活期存款優惠，由2月8日至2023年3月31日，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造3個月定期存款，首8.8萬元存款可享6厘年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後即賺取利息1,280元。另外，由即日起至4月30日，不分新舊客戶，只要存入新資金至PAOB個人儲蓄戶口，首50萬元可享2厘活期存款年利率（已包括基本利息以及獎賞利息）。

專家指2月開局不足半個月，大行已一減再減，疊加通關效應令資金流打通；再者，年結銀根需求告終，遂料中小行再跟減，減息潮持續至下月底，臨近季結才稍歇。

港滙轉弱，花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，本港最優惠利率（P）料再上升75到100基點，至6.4厘到6.6厘。廖嘉豪預期，3個月拆息於年底前料升至5.5厘；至於港滙今年大部分時間料處於兌換區間的中間、即 7.8水平。

四大行：

  • 3個月期：財戶3.19厘。滙豐3.2厘；中銀香港3.2厘；渣打香港3.2厘，且只供中小企客戶。
  • 半年期：恒生指定理財戶3.39厘。渣打3.6厘；滙豐3.5厘；中銀香港3.4厘。
  • 1年期：滙豐3.8厘；渣打3.8厘。中銀3.5厘；恒生3.3厘。

恒生回應指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.3厘。

高息榜：

  • 1年期：工銀亞洲的4.2厘奪冠，以入場費300萬元計，大戶全期穩袋逾12萬元利息；招商永隆以4.1厘打入1年期亞軍，大眾銀行及創興仍有4厘而險守季軍。
  • 半年期：大新的4厘而居首
  • 7天期：中銀香港2月10日（周五）正式推7天享18厘。

虛擬銀行：

  • 半年期：livi bank的3.6厘摘冠
  • 1年期：livi bank3.8厘，富融（Fusion Bank）3厘，滙立3.3厘、眾安（ZA Bank）3.31厘，天星（AirStar Bank）3.5厘

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

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