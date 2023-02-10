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【港元定存】1年港元定存最高4.2厘 跌市穩袋12萬元利息

17:39 2023/02/10

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滙豐、中銀及恒生齊狠削港元定存息。

美息快見頂，港息不斷尋底，尚幸虛擬銀行搶短錢逆市鬥推超高息，例牌每逢首季猛燒錢谷新客。

中港正式全面通關首周，共有14間大小銀行鬥劈減港元定期存款息，最搶眼的是，兩大銀行皆於短短6日內連環劈息，包括中銀香港（02388）自上周四（2月2日）作今年首度全面劈息後，本周二（7日）又再調低短中長息，當中1年期更跌穿4厘，僅得3.5厘，在發鈔行中頓變最低。

恒生（00011）更於6日內3度劈息，繼2月1日及2日出手後，本周一（6日）再重手減，1年期更低見3.3厘，在4大行中「墊底」。昨天（9日）輪到滙豐（HSBC），自2月1日以來再度減，1年亦跌破4厘息，只得3.8厘。

趕乘劈息超車彎道，還包括創興全面降息，1年僅險守4厘；南商兩連減，繼把1年驟降0.4厘至3.9厘後，又大幅調低13個月0.5厘至3.98厘。集友也全綫下降0.15厘，1年僅3.75厘；上商亦全面減息，其中1個月撤兩厘息，1年期削低0.2厘至3.28厘。

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●大小銀行鬥劈息  兩虛銀逆市加  花旗全面升息

至於去年底瘋狂搶錢猛加息的富邦，今年卻6度劈息，1年期由去年底的5.1厘，累劈1.8厘，至低見3.3厘。大眾財務、信銀國際、東亞（00023）及滙立齊撤1年4厘息，招商永隆亦跟減，交銀香港向短存埋手。

反觀，另有3行加減不一，分別為︰大新（02356）短加長減，大眾銀行及建行亞洲則加完又減。

幸而另有3行逆市加息，包括︰花旗全面加，當中調升1年期0.11厘至3.62厘，以及兩間虛銀突擊推特高息。

平保（02318）牽頭的虛銀、平安壹賬通銀行（PAOB），推出新定存及活期存款優惠，由2月8日至2023年3月31日，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造3個月定期存款，首8.8萬元存款可享6厘年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後即賺取利息1,280元。另外，由即日起至4月30日，不分新舊客戶，只要存入新資金至PAOB個人儲蓄戶口，首50萬元可享2厘活期存款年利率（已包括基本利息以及獎賞利息）。

●Mox Bank罕有搶短錢 1個月最高10厘 上限5萬元

渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，罕有逆市搶短錢，由2月6日至2月28日，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享有額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

惟相比滙豐旗下「交易薈」1個月年息也是10厘，以400萬元封頂，可賺盡3.3萬元利息。

專家指2月開局不足半個月，大行已一減再減，疊加通關效應令資金流打通；再者，年結銀根需求告終，遂料中小行再跟減，減息潮持續至下月底，臨近季結才稍歇。

另方面，比拼4大行，先說3個月期，現時3大發鈔行罕有齊報3.2厘。恒生於2月2日把特選客戶網上續期定存，從原本的4.68厘、勁減1.08厘後至3.6厘；2月6日再狠削指定理財戶的0.4厘、3.19厘。滙豐於2月9日減0.3厘至3.2厘；中銀香港於2月7日降低0.3厘、至3.2厘；渣打香港早於2月1日減0.2厘至3.2厘，且只供中小企客戶。

半年期方面，恒生於2月1日撤特選客戶4.68厘；2月6日驟劈指定理財戶0.5厘、至3.39厘，後者的息率在4大行中最低。渣打於2月1日削0.3厘至3.6厘；滙豐也於2月9日調低0.3厘至僅3.5厘；中銀香港於2月7日調低0.4厘、至3.4厘。

論及長息，滙豐於2月9日減0.3厘，至失守4.1厘，現只得3.8厘；渣打於2月1日削0.2厘，也失守4厘關，僅報3.8厘。中銀於2月7日亦把4厘下架，狠削0.5厘、至3.5厘；恒生2月6日下降0.5厘至3.3厘，在4大行中變包尾。

此外，滙豐及恒生自今年以來已第5度減息。恒生回應本報查詢指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App、電話理財或分行等各渠道，以合資格新資金結餘1萬元或以上設立12個月港元定期存款，特優年利率為3.3厘。

●高息榜執位 工銀亞洲1年4.2厘奪冠  存300萬全期賺息12萬

正因逾10多間銀行調整存息，高息榜又再大執位，底蘊在於中小行劈息較大行狠，例如大眾財務一周3連減，南商撤4厘息而失落三甲榜，令1年期由中資大行工銀亞洲的4.2厘奪冠，以入場費300萬元計，大戶全期穩袋逾12萬元利息；港股受「氣球風波」引爆的政治市所累，恒指急挫逾400點，保本賺息的定存頓變避風港。至於招商永隆以4.1厘打入1年期亞軍，大眾銀行及創興仍有4厘而險守季軍。

●3個月再現破頂息 PAOB突擊推6厘 中銀7天年息18厘冠絕全城

半年期以大新的4厘而居首，3個月更罕現破頂息，PAOB突擊推6厘息，取代花旗雄霸多時的4.88厘而領先，也是唯一的虛銀打入高息榜。論及冠絕全城的高息王，中銀香港今天（10日）正式推7天享18厘而稱霸。

通關逾月，適逢港美息差擴闊港滙轉弱，今天曾低見7.8499。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，本港最優惠利率（P）料再上升75到100基點，至6.4厘到6.6厘。

●花旗料P息或升見6.6厘  3個月拆息年底前觸5.5厘

隔夜拆息昨已跌穿1厘，1個月拆息4連挫，今報2.24厘，較美息低逾兩厘，市料或再誘發套息交易；而反映銀行資金成本的3個月拆息現為3.43厘。廖嘉豪預期，3個月拆息於年底前料升至5.5厘；至於港滙今年大部分時間料處於兌換區間的中間、即 7.8水平。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周3個月、6個月及1年的存息王驟變，3個月是PAOB的6厘奪冠。半年及1年因TOM集團（02383）有份的虛銀、滙立（WeLaB  Bank）劈息，兩存期皆失落一哥王位。現時半年期由中銀香港、怡和系及京東數科擁有的虛銀、livi bank的3.6厘摘冠。

1年期也以livi bank3.8厘稱冠，跑贏工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）牽頭的虛銀、富融（Fusion Bank）的3厘，滙立的3.3厘、眾安（ZA Bank）的3.31厘，以及小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.5厘。

其餘存期沒變，1個月期仍以PAOB的1.5厘摘冠。順帶一提，富融向推薦好友開戶送6厘加息券。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

富融銀行 天星銀行 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 上海商業銀行 集友銀行 南洋商業銀行 創興銀行（01111） 恒生銀行（00011）

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