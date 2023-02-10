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【科企裁員】GitHub 宣布裁員10%　實施全面遙距辦公

科技 17:46 2023/02/10

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GitHub 行政總裁Thomas Dohmke 表示，公司未來將重點關注人工智能（AI），希望把GitHub打造成為「面向未來、開發者至上的工程系統」。（資料圖片）

科企裁員潮仍然持續，繼Intel、HP和Dell後，2018 年被微軟（Microsoft）收購的代碼託管平台GitHub 亦宣布將裁員10%，涉事員工約300人，且計畫實施全面遙距辦公模式。

【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由

GitHub在1月時已宣布暫停招聘，並會進行內部重組，以保護其業務的短期健康。為更有能力投資於長期發展戰略，GitHub決定將裁員10%，而且會進一步削減成本，包括計畫關閉所有線下辦公室，讓員工全面以遙距形式工作。

【科企裁員】Dell料市場需求繼續惡化　宣佈裁員6,650人

此外，GitHub也會把視像聊天應程式從Slack 切換到Microsoft Teams，以及將員工筆記型電腦硬件的更新或升級週期，由3 年延長至4 年。GitHub 行政總裁Thomas Dohmke 表示，公司未來將重點關注人工智能（AI），希望把GitHub打造成為「面向未來、開發者至上的工程系統」。

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責任編輯：陳卓賢

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