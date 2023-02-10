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【國際油價】俄羅斯3月每日減產50萬桶石油　應對G7設價格上限　布蘭特期油急彈逾2%

宏觀解讀 17:25 2023/02/10

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七國集團（G7）早前對俄羅斯石油設定價格上限，作為對該國的制裁措施。俄羅斯亦出招應對，副總理Alexander Novak表示，在西方國家引入價格上限後，計劃3月自願將每日石油產量減少50萬桶，佔總產量約5%。消息公布後，布蘭特期油升超過5%，每桶突破85美元水平，紐約期油亦升逾2%。

Novak在聲明中表示，俄方認為對俄羅斯石油和石油產品的價格上限機制，是西方國家對市場關係的干預及集體破壞能源政策的延伸，表明3月份的減產可確保「市場關係的復甦」。

他續指出，目前俄羅斯能夠將其石油出售國外市場，但不想遵守西方國家施加的價格限制，稱作進一步決定時，會根據市場情況發展採取行動。

由於減產50萬桶相當於俄羅斯1月份石油產量約5%，而且Novak的聲明亦暗示是對國際制裁作回應，此舉或引致石油市場再次出現動盪。

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編輯：葉志偉

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