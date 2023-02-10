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【帶你睇盤】幾年前大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬

股樓投資 17:23 2023/02/10

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沙田市中心有不少上車屋苑，加上有港鐵接駁，向來受用家、投資者歡迎。今期利嘉閣推介的屋苑為沙田中心新寧大廈，最大賣點是位於區內市中心，鄰近港鐵站、巴士總站，另有大型購物中心，配套齊全。 

放盤單位為沙田中心新寧大廈G座低層B室，實用面積297平方呎，原則兩房，現改為一房，叫價490萬元。據了解，單位三年前翻新，可即買即用。

放盤單位 沙田中心新寧大廈G座低層B室（物業編號：BU63916626）
實用面積 297平方呎
間隔 2廳1房
叫價 490萬元
賣點
  • 三年新裝，即買即用。
  • 客飯廳設通風窗，光猛通爽。
  • 廚房寬敞闊落，設有L形工作台。
  • 洗手間屬明廁設計。
  • 港鐵22分鐘直達金鐘，30分鐘直達羅湖及落馬洲，交通方便。
  • 位處沙田核心地段，樓下連接多個商場，附近有街市、公共游泳池、圖書館、室內運動場等，配套齊全。
    點擊圖片放大
    +7
    +6

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3xas0a7

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

元朗區 中原地產 元朗 尚悅 二手市場 私人屋苑

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