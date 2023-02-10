【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬

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【裁員潮】雅虎計畫今年年底前裁員逾20% 相當於約1600名員工職位
沙田市中心有不少上車屋苑，加上有港鐵接駁，向來受用家、投資者歡迎。今期利嘉閣推介的屋苑為沙田中心新寧大廈，最大賣點是位於區內市中心，鄰近港鐵站、巴士總站，另有大型購物中心，配套齊全。
放盤單位為沙田中心新寧大廈G座低層B室，實用面積297平方呎，原則兩房，現改為一房，叫價490萬元。據了解，單位三年前翻新，可即買即用。
|放盤單位
|沙田中心新寧大廈G座低層B室（物業編號：BU63916626）
|實用面積
|297平方呎
|間隔
|2廳1房
|叫價
|490萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢