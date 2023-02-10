【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬

沙田市中心有不少上車屋苑，加上有港鐵接駁，向來受用家、投資者歡迎。今期利嘉閣推介的屋苑為沙田中心新寧大廈，最大賣點是位於區內市中心，鄰近港鐵站、巴士總站，另有大型購物中心，配套齊全。

放盤單位為沙田中心新寧大廈G座低層B室，實用面積297平方呎，原則兩房，現改為一房，叫價490萬元。據了解，單位三年前翻新，可即買即用。

放盤單位 沙田中心新寧大廈G座低層B室（物業編號：BU63916626） 實用面積 297平方呎 間隔 2廳1房 叫價 490萬元 賣點 三年新裝，即買即用。

客飯廳設通風窗，光猛通爽。

廚房寬敞闊落，設有L形工作台。

洗手間屬明廁設計。

港鐵22分鐘直達金鐘，30分鐘直達羅湖及落馬洲，交通方便。

位處沙田核心地段，樓下連接多個商場，附近有街市、公共游泳池、圖書館、室內運動場等，配套齊全。

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