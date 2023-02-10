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【異動股】FAB競購消息獲澄清 渣打股價升幅收窄仍錄升4.2%

股樓投資 17:11 2023/02/10

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日前有外媒報道，阿布扎比第一銀行（FAB）考慮競購渣打（02888），消息隔日帶動渣打股價周五（10日）高開72.6元，最高漲11%。至中午渣打發出公告，澄清FAB目前並無對可能要約收購渣打集團進行評估，午市升幅隨即收窄，不過渣打至收市報68.05元，仍錄得4.2%升幅。

 

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

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渣打於公告中表示，FAB注意到近期新聞界對渣打集團的猜測，並就關於可能要約收購渣打集團發澄清公告，重申其目前並無對可能要約收購渣打進行評估。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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周四（9日）外電引述消息人士指，FAB再考慮向渣打銀行提出收購計劃，並探討以300億至350億美元競購。上月5日，FAB公佈其此前曾就可能要約收購渣打進行最初步階段的評估，但已停止該評估工作。

 

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撰文：鄭昊彤

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渣打集團（02888） 異動股 港股

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