【異動股】FAB競購消息獲澄清 渣打股價升幅收窄仍錄升4.2%

日前有外媒報道，阿布扎比第一銀行（FAB）考慮競購渣打（02888），消息隔日帶動渣打股價周五（10日）高開72.6元，最高漲11%。至中午渣打發出公告，澄清FAB目前並無對可能要約收購渣打集團進行評估，午市升幅隨即收窄，不過渣打至收市報68.05元，仍錄得4.2%升幅。

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渣打於公告中表示，FAB注意到近期新聞界對渣打集團的猜測，並就關於可能要約收購渣打集團發澄清公告，重申其目前並無對可能要約收購渣打進行評估。

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周四（9日）外電引述消息人士指，FAB再考慮向渣打銀行提出收購計劃，並探討以300億至350億美元競購。上月5日，FAB公佈其此前曾就可能要約收購渣打進行最初步階段的評估，但已停止該評估工作。

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撰文：鄭昊彤