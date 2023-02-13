【盈警︱九倉系】九置插逾3%創兩個月低　九倉及九置齊料去年業績盈轉虧　受累減值撥備及重估虧損增加

▲ 九倉及九置齊料去年業績盈轉虧 受累減值撥備及重估虧損增加

九龍倉集團 （00004） 及九龍倉置業 （01997） 齊發盈警，預期去年度可能轉為錄得虧損。九倉於2021財年盈利為60.2億元，九置期內盈利為43.9億元。

九置現插3.4%，報42.65元，創兩個月低。九倉亦跌2.5%，報18.82元，創兩年低。

九倉解釋，內地發展物業市場在2022年整年間非常疲弱，銷售量和價格均大幅下跌，銷售確認金額亦受到影響，因此有必要作出非現金及未變現減值撥備。

九置則指，香港投資物業的資本價值一直疲軟，根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，2022年度的重估虧損總額，可能是該年度首六個月所錄得的兩倍以上。

九倉股價全日跌1.8%，收報19.3元，九置跌1.1%，收報44.15元。

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編輯：袁諾曦