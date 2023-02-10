《紐約時報》收入增長逾1成 付費訂閱戶近千萬

美媒《紐約時報》日前公布業績，去年錄得逾100萬網上訂閱用戶增長，收入增長11%。《紐約時報》同時透露，實體報章訂閱用戶第4季度有所下跌，但去年稅前營業利潤達近3.5億美元（約27.3億港元）。

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《紐約時報》周三（8日）表示，雖然媒體行業去年面臨逆境，但公司去年仍錄得逾100萬電子用戶增長。隨著新用戶的加入，《紐約時報》付費訂閱用戶總數已達960萬，但公司目標是2027年底時達1,500萬的目標。

《紐約時報》透露，公司2022年第4季度增加24萬名電子訂閱用戶，令總數達至880萬。而在實體報章方面，公司目前擁有73萬訂閱用戶，較1年前的79.5萬人少。去年第4季訂閱收入逾4.1億美元（約32億港元），增長了17.9%。

廣告收入方面，去年第4季度基本持平錄1.79億美元（約13.96億港元）。網上廣告收入為1.119億美元（約8.7億港元），和去年的1.111億美元（約8.66億港元）相若，而印刷廣告收入則有2.6%增長。

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《紐約時報》報告亦指，去年稅前營業利潤為近3.5億美元，超出公司預期，按年有小幅度增長。公司去年收入為23億美元（約179.4億港元），按年增長11.3%。其中去年第4季度總收入為6.675億美元（約52億港元），同比增長12.3%。

公司第4季度的營運成本亦從去年同期約5億美元（約39億港元），增加至5.48億美元（約42.7億港元）。《紐約時報》指，包括產品開發等技術成本增加30.1%，但銷售價成本卻大減36%。而公司收購的《The Athletic》則繼續虧損，第4季度虧損690萬美元（約5,382萬港元），自收購後已累計虧損約3,600萬美元（約2.8億港元）。

《紐約時報》總裁Meredith Kopit Levien發表聲明表示，去年是公司電子訂閱戶增長第二多的年份，僅次於2020年。Levien指每個季度數據反映，讀者對《紐約時報》新聞及生活產品需求強勁。

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責任編輯：李俊儀