觀察樓市近一年　初時不敢入市　現見樓市轉勢　即斥563萬購元朗尚悅

買家入市信心持續增強，以元朗區為例，本月錄約45宗二手買賣，較上月同期急增六成。中原地產車子毅說，元朗尚悅6座中層C室，實用面積442平方呎，兩房間隔，屬屋苑罕有客廳配以落地玻璃窗設計，原開價587萬元，終以563萬元易手，實用呎價約12,738元，造價貼銀行估價。

車子毅續說，買家為上車客，觀察樓市近一年，初時不敢入市，今年眼見樓市轉勢回暖，樓價亦見底回升，後市走勢樂觀，故此重拾入市信心，積極睇樓後迅速購入上址。

資料顯示，原業主於2014年3月以451萬元買入單位，持貨9年，現帳面獲利112萬元，物業期內升值25%。

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