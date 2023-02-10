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【英國經濟】英國第4季GDP持平、勉強避過技術性衰退　全年經濟增長4%

宏觀解讀 16:42 2023/02/10

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【英國經濟】英國第4季GDP持平、勉強避過技術性衰退　全年經濟增長4%

英國公布第4季GDP增長率為零，符合市場預期，勉強避過陷入技術性衰退，12月份GDP則收縮0.5%，收縮幅度多過預期的0.3%。英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，數據顯示英國經濟比預期更具彈性，但仍未擺脫危險。

侯俊偉稱：「我們還沒有走出困境，特別是在通脹方面。」他提到，若今年堅持將通脹率減半計劃，有信心英國增長前景較歐洲任何地方更好。

上季GDP仍略低疫情前

英國2022年第4季GDP水平仍較疫情前的低0.8%。產出方面，受累教育、運輸和倉儲等子行業下滑，上季服務業GDP增長放緩至持平。

英國國家統計局經濟統計主任 Darren Morgan 表示，12 月份公共服務受到營運活動減少、家庭醫生門診以及入學率顯著下降的影響，與此同時，英超聯賽因世界杯停賽和郵政罷工也導致了放緩；然而，部分下跌被汽車銷量增長和寒流增加能源產量所消，整個 2022 年經濟增長 4%。

分析：兩位數通脹推高生活及經商成本

Interactive Investor投資主管Victoria Scholar認為，揮之不去的兩位數通脹也繼續影響消費者信心、支出和企業利潤率。Scholar又指為，儘管英國在技術上成功地避免經濟衰退，但增長前景仍然黯淡，因為工業行動和高通脹正在刺激消費者生活成本和經商成本危機。

【ET財智Talk】本港樓價止跌回升現小陽春？ 高力翟聰分析本地及環球房地產投資新形勢

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