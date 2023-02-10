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【汽車股】本田季績收入純利齊增兩成　擬700億日圓回購

股市 18:41 2023/02/10

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【汽車股】本田第三季多賺27%至2446億日圓

本田（日：7267）公布截至12月底第三財季業績，收入增20.3%至4.44萬億日圓；純利增26.8%至2446億日圓，每股盈利144.49日圓；經營利潤增22.2%至2804億日元，日圓疲弱帶動出口銷量上升，抵消成本上漲及芯片供應短缺影響，當中電單車銷量按年增10%至508.3萬輛，汽車則減少12%至95.5萬輛。

本田汽車維持截至3月底的全年營業利潤至8700億日圓，純利7250億日圓；收入則下調1500億日圓至17.25萬億日圓，預期末期息派60日圓，連同中期息，全年每股派120日圓。集團指業務雖受半導體供應短缺及內地新冠疫情，以及通脹影響，但售價上漲及亞洲地區電單車銷售有助改善盈利。

本田計劃將於2月13日至4月30日期間，以700億日圓作回購，上限2500萬股，有關交易將於東京交易所進行，集團預期回購股本將有利優化資本結構及實行具彈性資本策略。

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