【裁員潮】雅虎計畫今年年底前裁員逾20% 相當於約1600名員工職位

美國企業裁員潮一浪接一浪，再有大型科技企業宣布炒人，繼Google，Meta等公司之後，雅虎公司今天表示計劃裁減20%以上人力資源，當中廣告科技部門將迎來重大重整。

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雅虎表示，年底前將裁減逾20%員工，涉及逾1600人，本周將率先裁減其中約1000個職位，其中廣告技術部門近半人年底前須離開。雅虎發言人對外媒表示：「鑒於雅虎廣告集團全新的經營重點，我們將在2023年底前，將原雅虎商業部門的員工人數削減近50%。」此外雅虎亦表示公司未來將更專注並投資其旗艦廣告業務DSP（廣告需求方平台）。

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Yahoo強調裁員並非因為經濟問題，而基於戰略調整而作出的決定。發言人指雅虎將為離職員工提供相應的補償方案，但未有披露詳細內容。

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撰文：鄭日棱