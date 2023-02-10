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【裁員潮】雅虎計畫今年年底前裁員逾20% 相當於約1600名員工職位

環球政經 18:11 2023/02/10

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美國企業裁員潮一浪接一浪，再有大型科技企業宣布炒人，繼Google，Meta等公司之後，雅虎公司今天表示計劃裁減20%以上人力資源，當中廣告科技部門將迎來重大重整。

【大行報告】大和：今年最看好小型股之一 上調香格里拉（亞洲）目標價至10元【下一頁

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

雅虎表示，年底前將裁減逾20%員工，涉及逾1600人，本周將率先裁減其中約1000個職位，其中廣告技術部門近半人年底前須離開。雅虎發言人對外媒表示：「鑒於雅虎廣告集團全新的經營重點，我們將在2023年底前，將原雅虎商業部門的員工人數削減近50%。」此外雅虎亦表示公司未來將更專注並投資其旗艦廣告業務DSP（廣告需求方平台）。

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

Yahoo強調裁員並非因為經濟問題，而基於戰略調整而作出的決定。發言人指雅虎將為離職員工提供相應的補償方案，但未有披露詳細內容。

【旅遊優惠】Trip.com「日夜狂賞 Mega Sale」機票酒店消費滿1,000減888 同場推多項免費門票及買一送一優惠【下一頁

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撰文：鄭日棱

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