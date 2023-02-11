【餓「新」嘗啖＠iM網】樓上法國菜 地道風味有驚喜

朋友請吃生日飯，說要介紹一家我們沒吃過的餐廳，本來就喜歡新嘗試，當然第一時間舉手贊成。店家開在蘭桂坊，很是熟悉的地點，摸上陌生的大廈二樓，盡頭就是這家Cuisine Culture，主打傳統法國菜。餐廳走的不是華麗的裝修風格，但予人一種隨意、窩心的自在。店面不大，卻很寧靜舒適，客人專心致志地享受美食，在法國學藝20年的老闆，全心全意地炮製美食，所謂在對的地方，吃對的菜，就是這種感覺。

同場加映：【青姐話】回吐？嘔吐？

這日友人拍板，叫的都是他們的招牌美食。

先來一客蟹肉薯茄青蘋果沙律，單看材料就知道是道清新鮮味的開胃前菜，這菜取勝之道是蟹肉（是蟹肉不是蟹柳）比薯蓉多，誠不欺場。

法式焗蝸牛，是法國菜不可或缺的前菜之一。肥厚的蝸牛加了濃郁的香草牛油調味，入口肉嫩味美，香氣宜人而且不鹹不膩，用來墊底的薯蓉也很細滑。

蘑菇多士，本來沒有興趣試，但見友人吃到幾乎連碟都想吃下去，忍不住拿一塊來吃，麵飽是比平時的較熱辣香軟，精髓是那小碗蘑菇醬，濃稠又有菇香，令人愛不釋口。然後是必叫的招牌焗法式地道古也芝士洋蔥湯。湯色吸引，焦糖化的香甜洋蔥，配上大量拉絲芝士，加上中間那塊焦香法飽，口感層次豐富，湯底味道濃郁，暖到入心。至於另一道龍蝦湯，同樣出色，濃而不黏，入口鮮甜。

主菜方面我們叫了日本鮮帶子檸檬汁初榨橄欖油意粉、法式地道鴨腿油煎薯仔及法式釀乳豬。

看似平平無奇的意粉，軟硬粗幼乾濕剛好，口感煙韌有嚼勁，拌以蒜片、辣椒及初榨橄欖油，竟吃出意粉新高度，加上鮮甜肉厚的帶子，呈現全新的意粉高水準之作。

至於法式地道鴨腿，屬經典的法國名菜。鴨腿先用低溫烹調，再以高溫香，做到真正的內軟外脆。鴨腿夠軟稔，一切就開，肉汁仍在，一點都不乾，但外皮則做到口感香脆，鴨肉鹹淡適中，拌以鴨油煎過的薯仔，香氣滿滿，不知不覺間就清了碟。

法式釀乳豬是第一次吃，用乳豬皮裹以香草豬肉饀，外層香脆，混了香草的豬內餡少了點膩感，不失為絕佳配搭。這家餐廳不賣華麗，賣的是一份良心經營，誠然值得一試。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】港股調整睇咩位？分段部署我有計！

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！