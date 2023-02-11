【玄人‧峰語@iM網欄】催吉避凶有哲理 歷劫才能成就更好人生

人之所以篤信風水命理，大都離不開想透過「形而上」的方法趨吉避凶，盡量令自己避免受到不必要的傷害，又或者事事順心順意，問題是，世上有沒有此種便宜的事？如果有，世上最發達豈不是懂玄學之輩?

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在我算命的客人世界裏，大致分2個年齡層，通常我會以40歲做一個分界綫。2個年齡層最大分別，是處世態度。前者最大的特點是所求的是一帆風順，無風無浪，因此當批算到有難關要過時，總希望透過玄學預測及風水擺設，盡量去「避免」問題發生。之前我同大家提過，做人跟經濟股市一樣，分「系統性」及「非系統性」風險，前者是一些大劫，基本上是難以避免及化解的。反觀後者，是在命盤裏看到端倪的，問題是我們如何透過行為上的「因果」去避免，但以我的經驗，這種避免只會大事化小，但小事卻難以化無，除非有很大的功德及業力才可以扭轉的，事實上，一般人等不是可以隨便扭轉乾坤。

問題來了，我們算了命又未必可以避，風水上也不能完全化解，那為甚麼還存在風水命理？首先，大家要明白每個人生於世上，都是有其使命要完成，但因為客觀環境及自身遭遇，影響了自己的目標，而算命就好比一幅人定位地圖，可以將一些無謂的支節盡量減省，對自己有利的盡量去做，令人生行少一些冤枉路。但大家要明白，行少冤枉路不代表不用歷劫，因為歷劫是人生成長的重要部分。因此，如果較年輕的人只想避劫而活，人是活下了，但相信往後人生幾十年是難有寸進（除非你之後行超級好運則作別論)。

除非本身是格局非常低下的人，否則每次歷劫、失敗，才可以上人生寶貴的課堂，人才會成長，才有人生抗體。我以身邊不少金額投資高手朋友為例，每一個今日能夠獨當一面賺大錢的，沒有一個沒有輸過大錢，沒有一個不是傷痕累累，才成就今日的自己（基本上是翻身過來再賺得多過之前）。世上沒有一套完美的投資法則或工具，因為世上任何的法則及工具，都是一個模組（MODEL），背後是有很多函數是假設不變，然而現實世界是很多變數的，而每一次錯誤，都是修訂模組的機會，成就一個更完善的系統，所以最後才勝出。

反之，有些人在投資市場不會冒險，只會看人家缺點予以批評，表面上在投資路上是不敗的，但再細心去看，基本上贏又無份，輸亦不關己，雖然看似無風無浪，但實際上是毫無成長。當然，每個人都有自己人生的選擇權，但如果你選擇了平順一生，就不要羨慕人家輝煌戰績；如要輝煌戰績，那就沒有不曾歷劫的人生。世上沒有免費午餐的，如果今日你還受生活磨練，恭喜你，將來得一定比失會更多的。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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