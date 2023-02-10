▲ 【科企裁員潮】微軟開展裁員計劃 據報裁撤元宇宙部門 Xbox、電腦及GitHub亦受影響

美國經濟前景未明朗，科企裁員潮持續，微軟（美：MSFT）上月宣布裁減1萬人的重組計劃，繼智能眼鏡、Xbox及電腦業務據報涉裁員後，其元宇宙團隊及旗下代碼託管平台GitHub也傳裁員揣測，下列將綜合關於微軟的報道。

據報涉智能眼鏡、Xbox及電腦業務

彭博報道，微軟正裁減包括智能眼鏡產品 HoloLens（全像透鏡）、遊戲平台Xbox及電腦Surface設備業務人員，或再次引起外界對微軟取消HoloLens 3開發計劃的揣測。微軟於2021年獲美國陸軍總值219億美元的合約，要打造具備多功能的軍用頭戴裝置，具備高解析度夜視、熱感測及穿戴式感測器數據。

另外，消息稱，Xbox裁員的部門包括市場營銷及遊戲生態部門，外電引述XBox主管Phil Spencer致員工信稱，他勉勵員工需適應轉變及互相支持。

微軟拒絕就裁員事件發表評論，惟指對HoloLens 2的承諾沒有改變。

GitHub下季裁減300人、涉10%員工 將實施完全遠程辦公

微軟旗下代碼託管平台GitHub首席執行官Thomas Dohmke在一封電子郵件中表示，GitHub將於下季裁員10%，涉及300人，並計劃搬出辦公室，於租約結束後實施完全遠程辦公。

據報裁撤元宇宙團隊

外電引述消息稱，微軟據報裁撤整個元宇宙部門，涉及約100名員工。據了解，微軟於去年10月創建其元元宇宙部門，以協助構建用於操作發電廠、工業機器人及交通網絡背後控制系統的軟件界面。

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記者：伍鍵文