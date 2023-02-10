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英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%

環球經濟金融 16:26 2023/02/10

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英國於2022年第3季錄得本土生產總值（GDP）收縮，如第4季再現收縮便正式被定義為衰退。政府公布最新數據顯示，去年最後一季英國經濟零增長，驚險地避過進入衰退。2022年來，總體英國經濟全年增長4%。

英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）周五（10日）公布，當地2022年第4季GDP與第3季相持，驚險地避免出現技術性衰退。數據亦符合經濟學家預期，英國去年最後一季GDP會出現零增長。

然而，按月計算下，英國12月GDP較11月收縮0.5%，跌幅超過外界預期的0.3%。ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan）表示，12月經濟明顯收縮反映去年第4季無增長。

摩根指英國12月公共服務備受罷工衝擊，猶以皇家郵政（Royal Mail）罷工影響最大。加上英超因世界盃一度暫停，最終抵消如汽車銷量上升及冷峰帶來能源用量上升的經濟增長。不過，ONS亦指世界盃在11月帶旺酒吧，刺激當月經濟增長。

ONS指出，即使英國家庭收入近月縮水，酒吧與旅行社全年生意依然興旺，同時醫療及教育業亦逐漸從疫情中恢復。2022年總體而言，英國經濟錄得4%增長。

英高鐵工程嚴重延期 傳減班次及車速慳成本 【下一頁】

財長侯俊偉（Jeremey Hunt）表示，數據顯示英國經濟比預期頑強，但危機仍然存在。他指英國仍有高通脹需要處理，如能堅持政府的今年通脹減半方案，有信心英國將擁有全歐洲國家中最優秀的經濟增長前景。

影子財相里夫斯（Rachel Reeves）則指英國經濟陷入「慢車道」，呼籲侯俊偉向石油及天然氣企業徵收合理「暴利稅」，避免英國民眾在4月時面對多達4成的能源開支增長，減輕大眾的生活成本負擔。

經濟學家多數認為，英國將在今年上半年無可避免陷入衰退，國際貨幣基金組織（IMF）甚至預測，英國今年經濟表現將是發達國家最差勁。央行英倫銀行預計，英國或在今年首季起出現衰退，雖然程度較淺但相信維時一段時間，或一直持續5個季度。

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責任編輯：吳漢培

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