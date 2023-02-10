【大行看法】美銀：中資股分兩階段復甦　6月將是關鍵點

▲ 美銀：中資股分兩階段復甦 6月將是關鍵點

資金重新湧入中國股市，港股重現動力。美銀證券首席中國策略師兼大中華區首席金融分析師吳旖預期，中資股今年將會分兩個階段恢復，第一個階段由估值擴張驅動，第二個階段則是由盈利增長推動。

由於基本面仍疲弱及市場波動大，首季中資股的走勢主要由估值推動，離岸市場或跑贏在岸市場，料大型股、權重股及高啤打的股份將領先，看好互聯網、醫療保建及保險業。到了第二個階段則要看盈利，料業績勝預期及中小型的中資股將會跑出，在岸市場亦會重新跑贏離岸市場。

內地力谷消費拉動經濟，美銀大中華區消費研究主管羅辰表示，相信消費同樣經歷兩個階段的復甦，首階段來自積壓需求及奢侈品消費。第二階段則要視乎就業前景、人工預期及消費者信心。

因此，該行認為，6月將是關鍵點，因為今年3月至5月數據仍會受惠於去年上海封城造成的低基數。

在最牛情境下，美銀指，估計重啟可足以令中國經濟完全復常，市民外出消費將會帶動投資信心及需求，也會創造就業機會，故預期財政及貨幣政策刺激有限，在今年下半年，甚至可能會見到信貸出現收緊的情況。在最熊的情況下，復甦較為短暫，重啟並未傳導至廣泛經濟。不過，無論如何，市場估值不會重回去年下半年的低點。

除了復甦，另一焦點續為房地產市場，美銀大中華區房地產研究主管蔡崇嘉預計，在保交樓下，預期今年房地產竣工面積將有高單位數的增長，但全國商品房銷售或跌3%至12%。該行對房地產長綫前景審慎。

對於消費股，羅辰認為，受惠今年銷售增長、產品組合提合升級以及簡化的成本結構，今年消費公司的利潤更具透明度，但由於經濟仍具不確定性，料消費股會先集中鞏固在高綫城市的生意。

近日AI概念股熱炒，美銀認為，長綫是有結構性優勢，因為政府支持先進製造或投資於科技相關的行業，但近期升勢可能已超出基本面。

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編輯：袁諾曦