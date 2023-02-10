  • 23°C
香港時間 : 2023210日 (週五) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CCL重上160點　按周升1.25%　創近2年來最大升勢

股樓投資 16:26 2023/02/10

分享：

分享：

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報160.73點，創12周新高，按周升1.25%，升幅是2021年4月(93周)以來最大。本周指數是反映新春長假前1周的市況，CCL升幅擴大，成功升破160點，兼連升2周共1.81%。新春後季節性旺市順利來臨，下個短期目標CCL重上170點水平，估計復活節前後達到。

去年12月起，CCL明顯轉勢見底(156.37點)回升，近7周6升1跌，累升2.79%，確認樓價出現V型反彈。樓市成交持續活躍，展望樓價穩步向上。現時CCL距離170點，相差9.27點或5.77%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.21點，按周升1.31%，升幅是2022年6月(32周)以來最大。CCL(中小型單位)報159.64點，按周升1.31%，升幅是2021年4月(93周)以來最大。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創12周新高，兼齊升2周，分別累升1.94%及2.03%。CCL(大型單位)報166.23點，按周升0.98%，升幅是2022年10月(18周)以來最大。

四區方面，港島CCL_Mass報166.94點，創13周新高，按周升2.94%，升幅是2022年11月(64周)以來最大，連升7周共7.29%。九龍CCL_Mass報155.42點，創12周新高，按周升1.32%，升幅8周以來最大，連升2周共2.52%。新界東CCL_Mass報172.29點，創11周新高，按周升1.92%，升幅是2022年11月(62周)以來最大，連升2周共2.43%。新界西CCL_Mass報145.98點，按周跌0.95%，結束4周連升。

樓價見底後近7周計，CCL Mass累升3.45%，CCL(中小型單位)升3.42%，CCL(大型單位)升0.07%。港島累升7.29%，九龍升3.72%，新界東升2.65%，新界西跌0.39%。

延伸閲讀【有相睇】樓價持續上升 區內客1973萬買THE PARKSIDE四房 較一周前同類成交貴3%

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

同場加映【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

樓價 CCL 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

利好消息接二連三　業主只肯「象徵式」減兩萬　青盛苑三房466萬沽

下一篇文章

持貨滿三年沽貨微賺4萬　海日灣一房678萬售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【正式通關】旅發局熱烈歡迎香港與內地全面通關 一連串宣傳活動谷旅遊 送出100萬份優惠券
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【公屋裝修】居住多年單位變得殘舊　擲50萬翻新景林邨租置屋　3房變2房符合居住要求
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
【收息攻略】平安壹賬通銀行 新個人客戶3個月港幣定存 年利率高達6%
2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位
2022年度外派僱員宜居城市排行榜　香港急跌15名至第92位
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款