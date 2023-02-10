▲ 【解構｜小米】天風國際郭明錤：小米今年手機出貨量或遜市場共識 去庫存效率仍低

去年環球經濟放緩，拖累全球智能手機突出貨量由盛轉衰。天風國際證券分析師郭明錤發表報告，預期內地手機品牌小米 （01810） 2023年智能手機出貨約1.4億部，即按年下降8%至10%，低過市場共識的1.5億至1.65億部。郭明錤估計目前小米庫存高達12至16週，顯示市場對小米或Android智能手機出貨動能復甦仍過於樂觀。

郭明錤又料，小米今年首季及次季生產計畫疲弱，分別約2,300萬至2,500萬部與2,000萬至2,300萬部，目前仍沒有見到第3季生產計畫能顯著改善的跡象。

市場或對小米手機去庫存過度樂觀

小米庫存問題引發市場關注，郭明錤稱，目前小米手機與零部件庫存共約4,000至5,000萬部，高達12至16周，距離庫存健康水位（即約6周內）仍有差距，代表市場對小米手機庫存將在上半年修正至合理水位的預期可能仍過度樂觀。郭明錤又分析，目前小米的庫存去化效率仍低，若小米欲加速去化庫存或不利獲利。

ChatGPT成為科企熱話，郭明錤表示，看好ChatGPT及人工智能AI趨勢，但未來1至2年內，認為小米不容易成為此趨勢的主要受益者。

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記者：李哲毅