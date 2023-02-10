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【旅遊優惠】Trip.com「日夜狂賞 Mega Sale」機票酒店消費滿1,000減888 同場推多項免費門票及買一送一優惠

理財智慧 17:22 2023/02/10

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Trip.com將於2023年2月13日至17日一連五日推出「日夜狂賞 Mega Sale」，發放多項旅遊優惠，包括最快閃酒店優惠、免費門票及買一送一當地體驗優惠等，並每晚發放限量酒店、機票及高鐵票優惠代碼，不論日韓泰或在港澳度假都有，部份優惠更低至一折。

【大熱舞台劇】黃子華林海峰合演《愛我別走》一票難求​ 麥當勞送出200張門票 App用戶捐$20有機會贏到（附詳情）【下一頁

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

由2023年2月13日至17日，8間酒店優惠（共40個優惠價格間夜）將進行限量開搶，活動期間每天均有一個熱門旅遊地點的酒店提供超級優惠，於上午10時開放予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（稅前，下同）599元入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店，以499元入住日本品川王子大飯店或東京豐洲日航都市酒店，以199元入住韓國明洞PJ酒店或首爾貝頓東大門酒店，以及以599元入住全新酒店澳門葡京人等。名額有限，先訂先得，售完即回復原價。

除快閃酒店優惠外，Trip.com用戶亦可於每日同一時段，競搶同一目的地的玩樂體驗快閃優惠，當中包括：Häagen-Dazs™ Mini Love Boat 兌換券、teamLab Planets TOKYO 門票、JOYPOLIS 東京歡樂城、芭堤雅哥倫比亞影業水世界、Everland 愛寶樂園、澳門上葡京綜合度假村自助山等熱門景點及餐飲的免費門票或買一送一優惠。

詳情：

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除了早上的快閃優惠，Trip.com亦會於2月13日至17日每晚9時在活動頁面發放限量酒店及機票優惠代碼，用戶先搶先得，在活動推廣期間預訂酒店或機票產品時輸入已搶得的優惠代碼，即可獲扣減相對應的指定金額（滿1,000元減600元或200元），預訂高鐵票則可享滿200元減100元的優惠。而在2月15日晚上10時，Trip.com更會推出先用先得加碼優惠，用戶預訂機票產品或酒店滿1,000元，輸入該指定優惠代碼即減888元，優惠名額有限，送完即止。

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撰文：鄭日棱

 

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