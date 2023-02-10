利好消息接二連三　業主只肯「象徵式」減兩萬　青盛苑三房466萬沽

樓市交投氣氛持續好轉，部分業主議價空間收窄，只肯「象徵式」減價。利嘉閣地產梁均耀說，青衣居屋青盛苑A座中層20室，實用面積約490方呎，三房間隔，外望市景，日前以466萬元（未補地價）易手，實用呎價約9,510元。

梁均耀透露，買家見近日防疫措施進一步放寬，通關不設限額，亦無需再做核酸測試，加上美國加息步伐放緩，加大入市信心，因此立即代理視察單位，經議價後，最終業主只肯略減兩萬元，但買家認為能夠用500萬以下價錢買入三房單位相當划算，便爽快完成交易。

據悉，原業主2018年以440萬元（未補地價）購入單位，持貨約5年，現帳面微賺26萬，物業期內升值約6%。梁均耀說，青盛苑本月至今暫錄1宗成交，現時約有16個放盤，入場費400萬起。

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